بجوائز 45 ألفا.. تعرف على تفاصيل مسابقة أفضل تصميم لـ ميدان جامعة بنها بالعبور

أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها قرار بتشكيل لجنة تحكيم لاختيار أفضل تصميم "ميدان جامعة بنها" أمام بوابة فرع الجامعة بالعبور برئاسة الدكتور مراد عبدالقادر عبدالمحسن أستاذ العمارة ونائب رئيس جامعة عين شمس الأسبق وعضوية كل من الدكتور شعبان طه إبراهيم أستاذ العمارة ونائب رئيس جامعة بنها الأسبق والدكتور عبد المؤمن شمس القرنفيلى عميد كلية الفنون التطبيقية ببنها والمهندس طارق على ابراهيم عن جهاز مدينة العبور والمهندسة منيرة محمد حبيب عن مجلس أمناء مدينة العبور.





وقال السعيد إن المسابقة المعمارية الفنية التى تنظمها الجامعة تأتى فى إطار إعادة تصميم وتطوير ميدان جامعة بنها الكائن أمام بوابة فرع الجامعة بالعبور والمؤدى إلى إسكان الشباب مشيرا إلى أن المشاركة فى المسابقة حصرية لمنتسبي كليات جامعة بنها فقط، كما أن الجامعة توفر للمتسابق الرفع المساحي للميدان ومحيطه العمراني مع كافة البيانات الخاصة بخطوط ومصادر المرافق المختلفة الكهرباء وشبكات المياه والصرف المغذية للميدان.





وأكد أنه يجب على المتسابقين زيارة الموقع والتعرف على خصائص وطبيعة الوسط العمراني المحيط وعلاقة الميدان ببوابات الجامعة والمدينة ككل، موضحا أن ملكية المشروعات الفائزة ستؤول خالصة للجامعة دون غيرها، وأن للجامعة الحق المطلق في أن تختار مشروعا بأكمله أو أن تدمج بين مشروعين أو أكثر، ولها الحق في تكليف من تراه في إعداد الرسومات التنفيذية والإشراف على تنفيذ المشروع الذى تختاره الجامعة.





وأضاف السعيد ، أن محددات التصميم تتضمن أن يقوم المتسابق بوضع التصميم المتكامل للميدان باستخدام العناصر والمفردات والتكوينات التي يراها مناسبة، وبما يحقق مكانة جامعة بنها كمؤسسة تنويرية وقاطرة تنموية فى الإقليم والمدينة على وجه الخصوص، وشخصية المدينة وموقعها المتميز المتاخم للقاهرة الكبرى، وكمركز أو بؤرة مركزية لمحاور ومناطق النهضة والتوسعات العمرانية فى الأقاليم المحيطة فى جميع الاتجاهات، وما تحويه من مشروعات وأنشطة نوعية نهضوية متقدمة، على أن يكون الميدان مقدمة ونواة لطابع متميز ومتكامل لكل الميادين الرئيسية فى المدينة مع مراعاة كون الميدان يقع على أحد محاور الطرق الإقليمية الرئيسية وأن يتميز التصميم بالبساطة والاستدامة من حيث التكوين والتفاصيل والمواد المقاومة للظروف البيئية.





وأوضح رئيس جامعة بنها أنه يجب تقديم المقترح فى لوحة واحدة مقاس (A5) تشمل الرسومات والكروكيات والمناظير المناسبة لتوضيح وتوثيق وشرح التصميم المقترح بالإضافة إلى ماكيت / مجسم، بمقياس مناسب من الخامات والمواد التى تظهر جوهر وفكرة المشروع، مشيرا أنه على المتسابق تسليم اسطوانة مدمجة تضم كافة الرسومات وصور الماكيت منفذة بأحد برامج (3D) نهاري وليلي، على أن يقوم المتسابق بتوضيح وتحديد نوعية وطبيعة المواد المقترحة، من حيث التركيبات اللونية والملمس وخلافه، بالإضافة إلى الشرح الكافي والتفاصيل اللازمة عن كيفية التنفيذ مع تقرير عن مدة التنفيذ والتكلفة التقديرية، ويحق للمشارك التقدم بمشروعين على الأكثر.





وأشار السعيد إلى أن إجراءات المشاركة وأسلوب التقديم تضمن أن يتم تلقى أي استفسارات من المتسابقين على البريد الإلكتروني ( [email protected] ) لمدة أسبوع واحد من تاريخ نشر الإعلان على الموقع الإلكترونى للجامعة، وسيتم الإجابة عليها من اللجنة فى نهاية الأسبوع، على أن يتم تسليم التصميمات المشروعات المقترحة بمبنى إدارة الجامعة فى موعد غايته 45 يومًا من تاريخ نشر الإعلان بمكتب الدكتور رئيس الجامعة (مدير عام المكتب)، ويتم التحكيم طبقًا للمعايير التى تضعها لجنة من كبار أساتذة العمارة والفنون فى موعد غايته أربعة أسابيع من تاريخ الاستلام، وتجرى عملية التقييم بعد وضع علامات أو أرقام سرية للمشروعات المقدمة تتم بمعرفة اللجنة الإدارية المنظمة، وسيتم اختيار المشروعات الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى "الأول والثانى والثالث". إلى





وأكد السعيد إنه سيتم الإعلان عن المشروعات الفائزة بكشف الأسماء بعد رفع الأرقام السرية وفى مقر إدارة الجامعة، فى حضور المتسابقين، حيث يتم إقامة معرض للمشروعات المقدمة بمقر إدارة الجامعة لمدة أسبوع، مشيرا أن الجوائز المالية 3 جوائز، الأولى بقيمة عشرين ألف جنيه، والثانية خمسة عشر ألف جنيه، والثالثة عشرة الآف جنيه، ويجوز للجنة أن تقرر جوائز تشجيعية قيمة كل منها ألف جنيه لأفضل المشروعات غير الفائزة مضيفا أنه على من يرغب التقدم للمسابقة، تسجيل بياناته على الرابط التالي:

رابط التسجيل https://forms.gle/YL4qArEyEDQuvaCz8