التنمية المحلية في عام.. تنمية 208 قرى بواقع 8 بكل محافظة حتى 2024.. تنفيذ 20 وحدة صحية جديدة.. وبرنامج حياة كريمة يستهدف قرى تتجاوز نسبة الفقر فيها 70%

التنمية المحلية :

توقيع بروتوكول اتفاق مع الجهاز المركزى للتعمير لاستكمال تطوير القرى

تنفيذ 219 مشروع بنية أساسية

إنهاء تنفيذ 2 مدرسة وجار تنفيذ 15 مدرسة جار تطوير 5 وحدات صحية

تطوير 143 قرية ضمن المرحلة الأولى لبرنامج "حياة كريمة" بتكلفة 2,4 مليار جنيه





المستهدف

ما تم إنجازه حتى تاريخه

- جار التنفيذ في مشروعات الرصف والكهرباء وخلافه.





ويستهدف برنامج "حياة كريمة" القرى التي تتعدى نسبة الفقر فيها 70% الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على جميع الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال مُنتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم.





- تعظيم التعاون بين جميع مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية وتنظيم الصفوف نحو تحسن مؤشرات التنمية المستدامة في القرى المصرية.

- إتاحة فرص عمل للشباب في القرى في مشروعات كثيفة العمالة وفي المشروعات متناهية الصغر.

المستهدف:

ما تم إنجازه:

جار أعمال التنفيذ

ما تم إنجازه

- تم صرف مبلغ 950 مليون جنيه خلال العام المالى 2018 /2019 لرفع كفاءة البنية الأساسية والخدمات العامة فى القرى الأكثر احتياجا بـ 138 قرية شملت إضافة 733 فصلا تعليميا، وتجهيزات طبية للوحدات الصحية "أجهزة غسيل كلوى – أجهزة صدمات كهربائية للقلب – حضانات أطفال وخلافه"، وتحسين خدمات الكهرباء والإنارة، ورفع كفاءة الطرق بأطوال 30 كم، وتحسين البيئة بتغطية الترع، وتطوير خدمات الرى ومياه الشرب والصرف الصحى.





مخطط هذا العام



- صرف مبلغ 5 مليارات جنيه لاستكمال الأعمال المخططة بـ500 قرية من القرى التي تتعدى نسبة الفقر بها 55%.

- تنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلية للأسر الأولى بالرعاية.





المستهدف خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2024

ما تم إنجازه من يوليو 2018 حتى سبتمبر 2019

تطوير ورفع كفاءة مصرف كتشنر

المستهدف:

- قيمة القرض لمكون المخلفات الصلبة: 79 مليون يورو لشراء معدات النظافة وتنفيذ المحطات الوسيطة والمصانع والمدافن الصحية.

مشروعات الصرف الصحي بالمشاركة المجتمعية

- التكلفة الإجمالية لهذه القرى حوالى 8 مليارات جنيه، تمثل الجهود الذاتية منها 3.2 مليار جنيه.

- إدراج 93 قرية ضمن خطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى للعام المالى 2019 /2020 من القرى المخطط تنفيذ مشروعات صرف صحى بها بالمشاركة المجتمعية.



- تم البدء فى تنفيذ 3 مشروعات صرف صحى بالمشاركة بمحافظة بنى سويف.

كشفت وزارة التنمية المحلية عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في برنامج تطوير وتنمية القرى المصرية على مدار عام 2019 وتطوير مصرف كوتشنر وبرنامج "حياة كريمة" لكل مواطن.مستهدف حتى 30 / 6 / 2024 تطوير وتنمية 208 قرى بواقع 8 قرية بكل محافظةا قتصاديًا واجتماعيًا وعمرانيًا من خلال مجموعة من البرامج تشمل تحسين خدمات البنية الأساسية (مياه الشرب / الصرف الصحي / الكهرباء / الطرق)، والارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية والرياضية والاجتماعية، وتحسين الوضع البيئي ورفع المستوى الاقتصادي لمواطني هذه القرى.- تم توقيع بروتوكول اتفاق مع الجهاز المركزى للتعمير لاستكمال تطوير القرى.- تم تنفيذ 219 مشروع بنية أساسية (مياه شرب وصرف صحي ورصف طرق وكهرباء).- تم التنسيق مع الجهات المعنية، حيث تم نهو تنفيذ 2 مدرسة، وجار تنفيذ 15 مدرسة، كما تم تنفيذ 20 وحدة صحية جديدة، وتطوير 46 وحدة صحية، وتجري الأعمال بـ 5 وحدات صحية.- التركيز على بناء الإنسان ومشاركة المجتمعات المحلية في إعلاء قيمة الوطن.نهو أعمال التطوير بجميع القرى المستهدفة وعددها 270 قرية بتكلفة قدرها 5 مليارات جنيه.- تم تحديد القرى المستهدفة بالمرحلة الأولى والتى تعدت نسبة الفقر بها أكثر من 70%، حيث بلغ عددها 270 قرية.- تم التنسيق مع وزارتى التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والتضامن الاجتماعى، حيث تم تحديد قرى المرحلة الأولى وعددها 143 قرية، وتم رصد اعتمادات مالية إضافية قدرها 2.4 مليار جنيه خلال هذا العام – بخلاف المدرج بالخطة هذا العام وقدره 1,1 مليار جنيه - ليصبح إجمالي المبلغ 2.3 مليار جنيه لتنفيذ وتطوير ورفع كفاءة المرحلة الأولى من هذه القرى وعددها 143 قرية وتشمل أعمال التطوير "رفع كفاءة المنازل، وصلات مياه وصرف صحى، وعلاج للأسر الفقيرة، ورفع كفاءة منظومة التعليم والصحة والبنية الأساسية والخدمات العامة والتنمية الاقتصادية لتوفير فرص عمل.- تطوير وتنمية القرى المصرية في إطار "حياة كريمة".- تطوير وتنمية 1000 قرية تزيد نسبة الفقر بها عن 55%.- تنفيذ 300 ألف وصلة صرف صحي لخدمة 1.5 مليون مواطن من الأولى بالرعاية بقسط شهري لا يتجاوز قيمة فاتورة الاستهلاك أو 60 جنيها شهريا.- تم تنفيذ 65048 وصلة صرف صحي بـ 99 قرية يستفيد منها 330 ألف مواطن بـ 17 محافظة بتكلفة قدرها 223 مليون جنيه.- رفع كفاءة مياه المصرف، وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق الواقعة في نطاق المصرف.- الحد من تلوث مياه البحر المتوسط بمنطقة كفر الشيخ من خلال البرنامج المتكامل المتضمن تنفيذ مجموعة من التداخلات، منها إنشاء عدد من مشروعات الصرف الصحي الموجودة في نطاق المصرف.- تنقية المصرف الرئيسي بالغربية والقنوات المتفرعة منه.- تنفيذ مشروعات للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة في المناطق الواقعة في نطاق المصرف.- تم توقيع الاتفاق التمويلي الخاص بالمشروع (منحة الاتحاد الأوروبي) في 17 أكتوبر 2018.- تم توقيع اتفاقية قرض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومستند المشروع في مؤتمر أفريقيا 2018، والذي تم عقده بشرم الشيخ في 8 و9 ديسمبر 2018.- جار التعاقد مع استشاري المشروع.- تم التنسيق مع المحافظات ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتم حصر القرى التى لديها رغبة واستعداد لتنفيذ مشروعات صرف صحى بالمشاركة الشعبية والتى بلغ عددها 400 قرية.- قامت الوزارة بالتنسيق مع المحافظات لتحفيز مواطنى هذه القرى لتوفير المواقع المطلوبة لمحطات الرفع بالجهود الذاتية وتجميع المبالغ النقدية المطلوبة لتنفيذ شبكات الانحدار والوصلات المنزلية والتى تمثل نسبة 40% من تكلفة المشروع، على أن تتولى الموارد الحكومية تمويل محطات الرفع وخطوط الطرد والمعالجة إن وجدت والتى تمثل نسبة 60% من تكلفة المشروع.