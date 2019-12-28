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حوادث

ضبط عاطل بحوزته 5 أكياس حشيش لتوزيعها في احتفالات رأس السنة بالمنيا

السبت 28/ديسمبر/2019 - 01:08 م
القبض على عاطل
القبض على عاطل
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ايمن رياض
ألقى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة سمالوط شمال المنيا القبض على عاطل بحوزته 5 أكياس من جوهر الحشيش المخدر قبل ترويجها فى احتفالات ليلة رأس السنة.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بتمكن وحدة مباحث شرق سمالوط برئاسة الرائد بلال الجنايني بتوجيهات العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية من إلقاء القبض على عاطل يدعي م.م 22 سنة ومقيم بسمالوط البلد وبحوزته 5 أكياس من مخدر الحشيش ومبلغ مالي 11 ألف جنيه حصيلة الاتجار.

وتبين أن المتهم كان ينوي بيع الكميات التي ضبطت بحوزتة ليلة رأس السنة ، تحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.
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