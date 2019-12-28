ضبط عاطل بحوزته 5 أكياس حشيش لتوزيعها في احتفالات رأس السنة بالمنيا

ألقى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة سمالوط شمال المنيا القبض على عاطل بحوزته 5 أكياس من جوهر الحشيش المخدر قبل ترويجها فى احتفالات ليلة رأس السنة.





تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بتمكن وحدة مباحث شرق سمالوط برئاسة الرائد بلال الجنايني بتوجيهات العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية من إلقاء القبض على عاطل يدعي م.م 22 سنة ومقيم بسمالوط البلد وبحوزته 5 أكياس من مخدر الحشيش ومبلغ مالي 11 ألف جنيه حصيلة الاتجار.



