المنيا على أعتاب عام الخير .. افتتاح مشروعات متنوعة في 9 قطاعات خلال 2020..وأولوية لمشروعات القطاع الصحي بـ823 مليون جنيه

فى المنيا افتتاح مشروعات متنوعة في 9 قطاعات في 2020

أولوية لمشروعات القطاع الصحي بتكلفة 823 مليون جنيه

273 مليون جنية لإنشاء 68 وحدة للصناعات الصغيرة بالمطاهرة

افتتاح محور سمالوط الحر على النيل لربط الطريق الصحراوي الشرقي والغربي

تشغيل محطة مياه ابوقرقاص بتكلفة 690 مليون جنيه



تشهد محافظة المنيا عام 2020 انجاز العديد من المشروعات على ارض المحافظة في قطاعات مختلفة ، منها الصحة ،التعليم ، النقل، الصناعة، الزراعة ، الكهرباء، مياه الشرب والصرف الصحي والاسكان .



وقال اللواء أسامه القاضي المحافظ في تصريحات خاصة إنه بمناسبة قرب العام الميلادي الجديد تعمل الدولة المصرية وفقا لمنظومة مؤسسية تتكامل فيها وتترابط جميع المصالح ولا تتأثر كثيرا بالأشخاص فكل منا يكمل ما بدأه السابقون في تناسق وتناغم تام ، بهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة .



وأكد أن قطاع الصحة سيشهد طفرة ملموسة في الخدمات الطبية المختلفة، حيث يعد الإنسان المصري من أهم الاولويات في المرحلة القادمة ومن هنا يأتي الاهتمام بتطوير وتحسين كافة الخدمات المقدمة له.



وأعلن المحافظ أنه سيتم افتتاح أعمال تطوير وإنشاء 3 مستشفيات وهي مستشفى ملوي وسمالوط وديرمواس وعدد 5 مراكز للأمومة والطفولة وكذلك مركز الأورام ، بتكلفة تقدر بـ823 مليون جنيه منها ( 237 مليون جنيه بمستشفى ملوي - 68 مليون جنيه تطوير مركز الأورام - 55 مليون جنيه بـ 5 مراكز للأمومة والطفولة - 247 مليون جنيه بمستشفى سمالوط - 216 مليون جنيه بمستشفي ديرمواس) وذلك لتوفير الرعاية الصحية للمواطن وتقديم أفضل خدمة.



ففي قطاع النقل سيتم افتتاح محور سمالوط الحر علي النيل بطول 26 كم وبتكلفة مليارو 449 مليون جنيه حيث سيساهم المحور في تيسير حركة النقل ويربط بين الطريق الصحراوي الشرقي والغربي ( القاهرة- أسوان) مرورا بنهر النيل والطريق الزراعي عند مدينة سمالوط ويتكون من 32 كوبري ويمر اعلي نهر النيل واعلي السكة الحديد واعلي ترعة الإبراهيمية و 16 نفقا للأهالي.



وفي قطاع الصناعة سيتم افتتاح مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمطاهرة بعدد 68 وحدة بتكلفة 273 مليون جنيه حيث سيساهم المجمع في خلق بيئة جيدة للاستثمار بقطاع الصناعة مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة تساعد على تقليل نسبة البطالة ، كما سيتم افتتاح مصنع الرخام والجرانيت.



وفي قطاع التربية والتعليم سيتم الانتهاء من توسعة وإحلال وإنشاء 69 مدرسة بتكلفة 338.7 مليون جنيه حيث تساهم في إتاحة الخدمة التعليمية لعدد 35 ألف تلميذ بإجمالي 953 فصلا مدرسيا.



وفي قطاع الزراعة سيتم افتتاح المزرعة النموذجية بغرب غرب المنيا وهو مشروع بحثي إرشادي إنتاجي) بتكلفة 37 مليون جنيه وهي مزرعة نباتية نموذجية مساحتها 20 ألف فدان تحتوي علي مزرعة للإنتاج الحيواني وعلى مناطق زراعية وحقول تجارب وزراعات تنوع بيولوجي.



وفي قطاع الكهرباء سيتم الانتهاء من مشروع إنشاء مركز التحكم الإقليمي بسمالوط حيث سيساهم في توفير الطاقة المستهلكة

في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي سيتم افتتاح أعمال صرف صحى المنيا بطاقة 90 ألف م3/يوم بتكلفة 565 مليون جنيه ومحطة مياه ابوقرقاص بطاقة 102 ألف م3 / يوم بتكلفة 690 مليون جنيه حيث يسهم كلًا منهما في توفير مياه الشرب النقية لخدمة 500 ألف نسمة.



وفي قطاع المدن الجديدة في مدينة المنيا الجديدة سيتم افتتاح محطة معالجة المنيا الجديدة - المرحلة الثانية من محطة تنقية المياه و20 عمارة إسكان اجتماعي بإجمالي 480 وحدة سكنية و22 عمارة دار مصر بإجمالي 528 وحدة سكنية بتكلفة 635 مليون جنيه.



وفي مدينة ملوي الجديدة إنشاء 34 عمارة ( جنة مصر ) بتكلفة 225 مليون جنيه حيث يساهم في توفير وحدات إسكان متوسط لـ4080 مواطن.



وفي قطاع الإسكان سيتم افتتاح اعمال ( تطوير منطقة مدينة العمال) بتكلفة 77 مليون جنية حيث يتم بناء 10 عمارات سكنية جديدة من خلال صندوق تطوير العشوائيات علي مساحة 4.4 فدان وتحتوي علي 18 مبني عبارة عن ( 8 عمارات عمال - 3 عمارات إيواء- 7 عمارات أهالي ) بأجمالي 437 أسرة وتعداد سكاني يصل إلي 1389 نسمة.

