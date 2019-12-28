رئيس جامعة الزقازيق يتفقد سير أعمال الامتحانات بكليات التربية والهندسة والحقوق

تفقد الدكتور "عثمان شعلان" رئيس جامعة الزقازيق اليوم، لجان الامتحانات بكليات التربية والهندسة والحقوق، يرافقه الدكتور عبد المنعم نافع عميد كلية التربية والمشرف علي قطاع شئون تعليم الطلاب.



بدأ رئيس الجامعة جولته بتفقد امتحانات كلية التربية ، ثم كلية الهندسة وكان في استقباله الدكتور هشام فوزي عميد الكلية ثم كلية الحقوق.



وخلال الجولة ، أشاد رئيس الجامعة بانضباط الطلاب داخل اللجان وبإجراءات الراحة والأمان التي تتخذها الكليات من أجل راحة الطلاب من الإضاءة والتهوية والإسعافات الأولية . موجها بسرعة الانتهاء من أعمال التصحيح والكنترول أولا بأول.