التشكيل الرسمي لمباراة أستون فيلا وواتفورد.. المحمدى أساسياً وتريزيجيه على دكة البدلاء

يستضيف ملعب واتفورد مباراة الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، بين واتفورد وأستون فيلا تحت قيادة الحكم سيمون هوبير.
وجاء تشكيل واتفورد كالآتي :
حراسة المرمى : فوستر
خط الدفاع : ماريابا، كاباسيلي، كاثاكارات، فيمينيا
خط الوسط : كابوي، هيوز، إسماعيلا صار، دوكوري، دولوفيو
خط الهجوم : تروى ديني
وجاء تشكيل فريق أستون فيلا كالأتى :
حراسة المرمى : توم هيتون
خط الدفاع : أحمد المحمدي، كونسا، هاوس، تارجت
خط الوسط: لانزبري، دوجلاس، هوريهان
خط الهجوم : جوتا، موراييس، جريليش
ويحتل أستون فيلا المركز الثامن عشر برصيد 18 نقطة بينما فريق واتفورد فى المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة.
ويتواجد محمود حسن تريزيجيه على دكة البدلاء .