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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة أستون فيلا وواتفورد.. المحمدى أساسياً وتريزيجيه على دكة البدلاء

السبت 28/ديسمبر/2019 - 04:12 م
المحمدى
المحمدى
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يستضيف ملعب واتفورد مباراة الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، بين واتفورد وأستون فيلا تحت قيادة الحكم سيمون هوبير. 

وجاء تشكيل واتفورد كالآتي :

حراسة المرمى : فوستر

خط الدفاع : ماريابا، كاباسيلي، كاثاكارات، فيمينيا

خط الوسط : كابوي، هيوز، إسماعيلا صار، دوكوري، دولوفيو

خط الهجوم : تروى ديني

وجاء تشكيل فريق أستون فيلا كالأتى :

حراسة المرمى : توم هيتون

خط الدفاع : أحمد المحمدي، كونسا، هاوس، تارجت

خط الوسط: لانزبري، دوجلاس، هوريهان

خط الهجوم : جوتا، موراييس، جريليش

ويحتل أستون فيلا المركز الثامن عشر برصيد 18 نقطة بينما فريق واتفورد فى المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة.

ويتواجد محمود حسن تريزيجيه على دكة البدلاء .
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