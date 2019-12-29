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فيديو جراف

فيديوجراف| تناول الزبادي يحمي من هذه الأمراض

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 09:01 ص
صدى البلد
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إسلام عبد الهادي
الزبادي من الأكلات الخفيفة التي يلجأ إليها الكثيرون عند شعورهم بعدم الراحة في المعدة، او بعد تناول الوجبات الدسمة.

وهناك فوائد عديدة لتناول الزبادي، أكثر من كونه يسبب الراحة للمعدة، منها الحماية من سرطان القولون، وهو أحد أخطر أنواع السرطانات وأكثرها انتشارا.

من خلال الفيديو جراف تعرف على 11 فائدة لتناول الزبادي وأمراض يحمي من الإصابة بها.
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