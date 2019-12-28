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أخبار العالم

بالصور.. مظاهرات أمام منزل رئيس الوزراء اللبناني المكلف

السبت 28/ديسمبر/2019 - 05:23 م
مظاهرات أمام منزل
مظاهرات أمام منزل دياب (صور من النهار)
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وكالات
انطلق عدد من الباصات من طرابلس في اتجاه بيروت، للتجمُّع أمام منزل الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة حسان دياب في تلة الخياط، احتجاجًا على تكليفه ورفضًا لحكومته.

وكانت الكتل النيابية اللبنانية قد توصلت إلى تسمية حسان دياب رئيسا جديدا للوزراء بغالبية 69 صوتا. وصوت للأخير كلّ من حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر وتيار المردة والتكتل الوطني والحزب القومي واللقاء التشاوري.

مع أن حسان شخصية غير سياسية وأقرب إلى التكنوقراط باعتباره أستاذا جامعيا وشغل منصب وزير التربية في وقت سابق، إلا أن الأكثرية التي حصل عليها أتت من فريق الثامن من آذار المحسوب على المحور الإيراني.

وحصل على أصوات كتلة "التيار الوطني الحر" برئاسة الوزير جبران باسيل، وكتلة "التنمية والتحرير" برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وكتلة "الوفاء للمقاومة" التابعة لـ"حزب الله"، إضافةً إلى كتلة "اللقاء التشاوري" التي تضمّ 6 نواب سنّة معارضين لسعد الحريري رئيس الوزراء المستقيل.

وعبّر عدد كبير من اللبنانيين عن غضبهم من تكليفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا بعد طبعه كتابًا عن إنجازاته عندما كان وزيرًا للتربية بسعر 70 مليون ليرة أي ما يعادل نحو 45 ألف دولار أمريكي.
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