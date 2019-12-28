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توك شو

شاهد..شاحنة تخرج عن مسارها وكادت تتسبب في كارثة

السبت 28/ديسمبر/2019 - 06:01 م
صدى البلد
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قسم التوك شو
أظهرت صور تداولتها محطة تلفزيونية في تكساس انحراف شاحنة كبيرة بشكل مفاجئ وسريع على جانب الطريق السريعة، مما أدى إلى إصابة عون أمن كان يراقب حركة المرور على مستوى الطريق وشخص آخر كان داخل الشاحنة.

وحسب التقارير الطبية والأمنية، فقد تمّ نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية وقد أكدت المصالح الطبية أن حالتهما مستقرة نظرا لتعرضهما لإصابات خفيفة. وانقلبت الشاحنة عندما اصطدمت بعربة حيث لم ينجح السائق في تغيير مسارها، واصطدمت بعنصر الأمن.

وأشارت إدارة السلامة العامة التابعة لولاية تكساس إلى أنها استجابت في البداية لاتصال بخصوص حادث تصادم سيارتين على مستوى الطريق رقم 84 على بعد ميل واحد شرق سلاتون حيث تسبب الحادث في قطع الطريق الغربي بالولايات المتحدة. وعندما كان عناصر الأمن بصدد التحقيق في أسباب الحادث ظهرت الشاحنة المتجهة نحو الشرق فجأة وحدث ما حدث.
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