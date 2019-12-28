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مرأة

نمو العظام.. فوائد تناول الحمص لـ الأطفال

السبت 28/ديسمبر/2019 - 08:33 م
المساعدة على النوم
المساعدة على النوم أبرزها .. فوائد تناول الحمص للأطفال
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رضوى حسام
يعتبر الحمص من أكثر الأطعمة المفيدة والمغذية بشكل عام، فهو يحتوي على نسب عالية من البروتين وكثير من الفيتامينات الهامة لصحة الجسم، إضافة أن الحمص يحتوي على عناصر غذائية هامة لنمو الأطفال، كشف موقع " health line " أهمية تناول الحمص للأطفال، وتشمل :

• التغذية الجيدة :
يحتوي الحمص على نسبةٍ كبيرةٍ من البروتين، ما يساعد على نمو الأطفال بصورةٍ سليمة، إلى جانب تقوية عضلات الجسم، كما يحتوي الحمص على الدهون غير المشبعة على نموّ الدماغ، كما أنّه مصدر جيد لحمض الفوليك، والحديد، والزنك.

• المساعدة على النوم بشكلٍ أفضل:

وذلك لاحتواء الحمص على الأحماض الأمينيّة الضروريّة والتي تساعد على النوم.

• تخفيض احتمالية الإصابة بفقر الدم:

يحتوي الحمص على نسبةٍ كبيرةٍ من الحديد، الضروريّة لإنتاج الهيموجلوبين، وبالتالي الوقاية من الإصابة بفقر الدم.

• نموّ العظام:

يحتوي الحمص على كمّياتٍ كبيرةٍ من الكالسيوم، الضروري لنموّ العظام وتقويتها.

• مقاومة السموم:
تحتوي بذور الحمّص على الموادّ المُضادّة للأكسدة، التي تُحارب السموم المختلفة، والجذور الحرّة، مثل بيروكسيد الهيدروجين، وأكسيد النيتريك.

• تعزيز جهاز المناعة.

• المساعدة على نموّ الشعر.

• التخفيف من الإمساك.
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