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منوعات

ملكة جمال الكون.. إطلالة جذابة لـ خطيبة تامر عاشور السابقة تبهر متابعيها

السبت 28/ديسمبر/2019 - 10:06 م
دارين حلمى ملكة جمال
دارين حلمى ملكة جمال الكون
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محمد بدران
نشرت دارين حلمى ملكة جمال الكون؛ صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت دارين حلمى - الخطيبة السابقة للمطرب تامر عاشور -  بإطلالة جذابة مرتدية فستانا باللون الكشميري، وتركت شعرها الأشقر منسدلًا بطريقة جذابة، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.

كان المطرب تامر عاشور اعلن مؤخرًا انفصاله عن خطيبته ملكة جمال الكون، وكتب عاشور عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر قائلا : "الحمدلله رب العالمين على كل شيء تمت فسخ الخطوبة من دارين حلمي وأتمنى لها كل التوفيق".

قصة حب جمعت النجم تامر عاشور مع دارين حلمي ملكة جمال الكون عام 2019، ليقرر الثنائي الارتباط والاحتفال بـ الخطوبة في حفل عائلي اقتصر علي الأهل فقط.

وتتميز دارين حلمى ملكة جمال الكون لعام 2019، بالأناقة والجمال الطبيعي، وهي شقراء تتميز بألوان العيون الخضراء، وقوامها الرشيق والمتناسق مع وزنها وطولها المثالي.

ملكة جمال الكون.. إطلالة جذابة لـ خطيبة تامر عاشور السابقة تبهر متابعيها
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