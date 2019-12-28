لطلاب 2 ثانوي .. نموذج استرشادي للتدريب على شكل امتحان الأحياء

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، نموذجا استرشاديا لتدريب طلاب الصف الثاني الثانوي الدارسين بالعام الدراسي 2019/2020 ، على امتحان مادة الأحياء.
جاء ذلك حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تدريب أبنائها طلاب وطالبات الصفين الأول والثاني الثانوي العام على شكل نماذج الامتحانات وتهيئتهم وإعدادهم بشكل جيد لخوض امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي العام للعام الدراسي الحالي 2019/2020
وقال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن النماذج تتضمن أسئلة مقالية وأسئلة اختيار من متعدد، وعلى أبنائنا الطلاب تدريب أنفسهم خلال تلك الفترة على نوعية الأسئلة التي ستتضمنها اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول.
ويمكن لمن يهمه الامر الاطلاع على نماذج استرشادية في كافة المواد من خلال الرابط التالي :
http://elearning.moe.gov.eg/
ومن المقرر ان تنطلق امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي اعتبارًا من يوم السبت2020/1/11.
جاء ذلك حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تدريب أبنائها طلاب وطالبات الصفين الأول والثاني الثانوي العام على شكل نماذج الامتحانات وتهيئتهم وإعدادهم بشكل جيد لخوض امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي العام للعام الدراسي الحالي 2019/2020
وقال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن النماذج تتضمن أسئلة مقالية وأسئلة اختيار من متعدد، وعلى أبنائنا الطلاب تدريب أنفسهم خلال تلك الفترة على نوعية الأسئلة التي ستتضمنها اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول.
ويمكن لمن يهمه الامر الاطلاع على نماذج استرشادية في كافة المواد من خلال الرابط التالي :
http://elearning.moe.gov.eg/
ومن المقرر ان تنطلق امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي اعتبارًا من يوم السبت2020/1/11.