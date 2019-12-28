دوري أبطال إفريقيا.. هاتريك الكعبي يمنح الوداد أول انتصار على حساب بترو اتليتكو



وتمكن لاعبو الوداد البيضاوي من فرض السيطرة عقب انطلاق احداث الشوط الثاني حيث تمكن أيوب الكعبي لاعبي فريق الوداد من إحراز ثلاثة أهداف متتالية ليتمكن من تحقيق الفوز لفريقه.



ولم يكتف الوداد بثلاثة أيوب الكعبي ولكنه تمكن يحالفه بخطأ فاضح عن طريق اللاعب ويلسون بينتو غاسبار لاعب بترو أتليتيكو الذى وضع الهدف الرابع لصالح الوداد البيضاوي.



وتمكن لاعبو بترو أتليتيكو من إحراز هدف وحيد في الدقيقة " 68" عن طريق اللاعب "توني " ، ولكن لم يحالفه الحظ من إحراز أي أهداف أخرى.



شهدت المباراة منافسة قوية بين الفريقين وفرض لاعبو الوداد البيضاوي الضغط الهجومي منذ انطلاق المباراة ولكن تمكن لاعبو أتلتيكو من الحفاظ على شباكهم و تشكيل بعض الهجمات التي كادت أن تغير مسار اللقاء .



وتمكن لاعبو الوداد البيضاوي من إفتتاح المباراة في الدقيقة "29" من أحداث الشوط الأول عن طريق اللاعب أيوب الكعبي .



بهذه النتيجة ارتفع رصيد الوداد للنقطة 5 في المركز الثاني، خلف صن داونز المتصدر برصيد سبع نقاط، وأمام إتحاد العاصمة صاحب المركز الثالث برصيد نقطتين، بينما يتجمد رصيد بيترو عند نقطة واحدة في ذيل المجموعة.



وجاء تشكيل الوداد البيضاوي كالتالي :-



حراسة المرمى : أحمد التغناوتي .



خط الدفاع : عبد اللطيف نصير – نعيم أعراب – محمد ناهيري – بدر جدارين .



خط الوسط : بديع أووك – إبراهيم النقاش – يحيى جبران – فيصل الحدادي .



خط الهجوم : أيوب الكعبي – وليد الكارتي .



بينما جاء تشكيل فريق بترو أتلتيكو :



حراسة المرمى : جيرسون .



خط الدفاع : ديوجنس – دانيال سون – ويلسون – كارنيرو .



خط الوسط : أليم – ناري – إسحاق منساه – داني – ريكاردو چوب .



خط الهجوم : توني .

حقق فريق الوداد البيضاوي فوزا ثمينا على نظيره بترو أتلتيكو بأربعة أهداف مقابل هدف للأخير في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.