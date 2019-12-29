AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

زحام في مطارات ومحطات قطار اليابان بسبب عطلة العام الجديد

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 09:06 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
شهدت محطات السكك الحديدية والمطارات اليابانية حالة ازدحام شديدة بسبب أعداد الركاب المتوجهين لقضاء عطلة العام الجديد في مسقط رأسهم .

وأعلنت الشركة المشغلة للقطار أنه في خط توكايدو شينكاسين على سبيل المثال بلغت نسبة الإشغال 180% في أولى رحلات عطلة نهاية الأسبوع المتوجهة من طوكيو لهوكايدو جنوب غرب اليابان، وأضافت أن جميع مقاعد رحلات القطار فائق السرعة تم حجزها منذ صباح الثلاثاء الماضي.

كما شهدت الرحلات الجوية المغادرة لمطار هانيدو في طوكيو أعلى معدلات الحجز بسبب عطلة العام الجديد.

ومن المتوقع أن تشهد أعداد المتوجهين لقضاء العطلة في الخارج زيادة كبيرة تصل ذروة غير مسبوقة؛ مما يعكسه حركة الحجز على الرحلات الجوية الدولية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إلغاء 900 رحلة جوية في أمريكا.. لهذا السبب

عادت لـ مطار القاهرة.. عطل فني مفاجئ في طائرة مصر للطيران المتجهة إلى نيجيريا

ترشيحاتنا

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم .. فيديو

أسعار الخضروات والفاكهة في مصر اليوم الأحد 29-12- 2019 .. فيديو

لماذا وصل الشعر كان حرام؟ وحكم لبس الباروكة بدلاً من الحجاب

برلمانى يقترح مضاعفة فاتورة الكهرباء على الوحدات السكنية المخالفة كل 6 شهور

الحرارة قاتلة| حيوان كوالا يستنجد بـ سائقة دراجة لإنقاذه من العطش.. فيديو

تحصين البيت من الشيطان.. تعرف على 8 أمور وردت في السنة تجعله ينفر من البيت ولا يقربك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار موديلات mg في مصر.. صور

ميتسوبيشي تطرح باجيرو 2020 pajero في مصر.. سعر ومواصفات

الحرارة قاتلة| حيوان كوالا يستنجد بـ سائقة دراجة لإنقاذه من العطش.. فيديو