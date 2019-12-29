زحام في مطارات ومحطات قطار اليابان بسبب عطلة العام الجديد

شهدت محطات السكك الحديدية والمطارات اليابانية حالة ازدحام شديدة بسبب أعداد الركاب المتوجهين لقضاء عطلة العام الجديد في مسقط رأسهم .



وأعلنت الشركة المشغلة للقطار أنه في خط توكايدو شينكاسين على سبيل المثال بلغت نسبة الإشغال 180% في أولى رحلات عطلة نهاية الأسبوع المتوجهة من طوكيو لهوكايدو جنوب غرب اليابان، وأضافت أن جميع مقاعد رحلات القطار فائق السرعة تم حجزها منذ صباح الثلاثاء الماضي.



كما شهدت الرحلات الجوية المغادرة لمطار هانيدو في طوكيو أعلى معدلات الحجز بسبب عطلة العام الجديد.



ومن المتوقع أن تشهد أعداد المتوجهين لقضاء العطلة في الخارج زيادة كبيرة تصل ذروة غير مسبوقة؛ مما يعكسه حركة الحجز على الرحلات الجوية الدولية.



