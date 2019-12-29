ضبط لص حاول سرقة موظف بمحطة مترو غمرة.. ووفاة المجني عليه

نجحت الأجهزة الأمنية من كشف غموض وضبط مرتكب واقعة محاولة سرقة حقيبة أحد المواطنين بمحطة مترو أنفاق غمرة ما أدى إلى إصطدامه بأحد القطارات ووفاته.





البداية عندما تبلغ لقسم شرطة ثانٍ مترو الأنفاق من الخدمات الأمنية المُعينة بمحطة مترو أنفاق غمرة، بإصطدام قطار بأحد المواطنين "موظف بإحدى الشركات السياحية- 23 سنه- مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة" أثناء توقفه بنهاية رصيف المحطة إستعدادًا لإستقلال القطار لشروع أحد الأشخاص فى سرقة الحقيبة الخاصة به وأثناء قيامهما بالشد والجذب حال دخول قطار (المرج/حلوان) إلى رصيف المحطة وسقوط المذكور وحدوث إصابته التى أودت بحياته وهروب المتهم بعد ذلك، وبسؤال أحد المواطنين "شاهد رؤية" أيد ما سبق.









تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، توصلت جهوده إلى أن مرتكب الواقعة (عامل - سبق إتهامه فى قضيتى "سرقات، نشل" - له محل إقامة بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا، وآخر بدائرة قسم المرج بالقاهرة).





عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال تواجده بمحطة سكك حديد مصر أثناء توجهه لإستقلال أحد القطارات المتجهة لمحافظة المنيا، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد سرقة الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه"ضُبط بحوزته".



