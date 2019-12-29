مصرع مدرس وإصابة زميله صدمتهما سيارة مسرعة وفرت هاربة بأحد شوارع ملوي

لقي مدرس مصرعه وأصيب آخر بعد أن صدمتهما سيارة بأحد الشوارع الرئيسية بمدينة ملوي جنوب محافظة المنيا وتم نقل جثة المدرس المتوقي وزميله المصاب إلي مستشفي ملوي العام



تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا ، إخطارا من العميد خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي بتلقيه إشارة من العقيد أحمد عبد الهادي مأمور قسم شرطة ملوي بوصول بلاغ من الدكتور اسحق إبراهيم فارس مدير مستشفي ملوي العام بوصول كلا من كسبان توفيق هريدي 55 سنه مدرس ومقيم ببندر ملوي مصاب بكسر بعظام الجمجمة ونزيف داخلي ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه وعصام الدين محمد أنور 57 سنه مدرس ومقيم بندر ملوي مصاب بارتجاج بالمخ وجرح غائر بفروه الرأس بطول 10 سم وكسر بعظام الأنف وحالته مستقرة



كشفت تحريات مباحث قسم شرطة ملوي والتي أشرف عليها العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية أن المدرسان يعملان بإحدى المدارس التابعة لإدارة ملوي التعليمية وكانا في طريقهما إلي مقر عملهما بالمدرسة في الوقت الذي كانت قادمة فيه سيارة مسرعة بشارع 26 يوليو داخل المدينة فصدمتهما ولاذت بالفرار. وتبذل أجهزة الأمن جهودها لضبط السيارة مرتكبة الحادث وسائقها ، تحرر محضر بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيق .

