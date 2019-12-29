الدوري السعودي.. جروس يكشف سر سقوط أهلي جدة أمام الشباب

كشف السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق أهلي جدة، سر خسارة فريقه أمام الشباب، أمس السبت، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ 13، من منافسات الجولة الـ 13، من مسابقة الدوري السعودي.



وقال جروس في تصريحات صحفية:" بدأنا المباراة بشكل مميز ،أخذنا وقتا كبيرا في الوصول إلى مرمى الشباب".



وأضاف جروس:" لم نرغب في أن نستقبل هدف بهذه الطريقة، ولكن المشكلة أننا لم نحافظ على الكرة في منتصف الملعب".



وتابع جروس:" نقص التركيز والانضباطية خلال المباراة، تسبب في خساراتنا أمام الشباب"



وتجمد رصيد أهلي جدة عند النقطة 23، في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي، بينما رفع الشباب رصيده إلى النقطة 18 في المركز التاسع.