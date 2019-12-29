فقدت النطق.. سيدة استعملت كريما لإزالة البقع والنتيجة مؤسفة

تبحث السيدات دائما عن مرطبات ومستحضرات تجميل سواء كانت طبيعية أو مركبات كيميائية، للحصول على بشرة ناعمة ولإخفاء البقع الداكنة في البشرة وآثار الحبوب.
وفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ميل"، فإن إحدى السيدات صدمت بعد استخدامها كريما مرطبا لإخفاء البقع الداكنة في وجهها، إلا أنها بعد استخدامه شعرت بوخزة بسيطة وعدم القدرة على الرؤية بشكل واضح.
لم تتحمل السيدة، وبعد أسبوعين من استعمال الكريم ذهبت إلى الطبيب بشكوى، وهي ضعف الرؤية وعدم القدرة على نطق الكلام بشكل واضح، فتبينت الحقيقة الصادمة وهي احتواء الكريم على كمية كبيرة من الزئبق السام.
وأوضح التقرير الطبي أن النساء نصحنها بأن تضيف كمية من الزئبق على الكريم للحصول على تفتيح بشكل أسرع، إلا أنها لم تسأل قبل أن تضيف تلك المادة بالغة الضرر، فتحول الزئبق لمادة سامة في جسدها أتلفت الجهاز العصبي مباشرة.
وفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ميل"، فإن إحدى السيدات صدمت بعد استخدامها كريما مرطبا لإخفاء البقع الداكنة في وجهها، إلا أنها بعد استخدامه شعرت بوخزة بسيطة وعدم القدرة على الرؤية بشكل واضح.
لم تتحمل السيدة، وبعد أسبوعين من استعمال الكريم ذهبت إلى الطبيب بشكوى، وهي ضعف الرؤية وعدم القدرة على نطق الكلام بشكل واضح، فتبينت الحقيقة الصادمة وهي احتواء الكريم على كمية كبيرة من الزئبق السام.
وأوضح التقرير الطبي أن النساء نصحنها بأن تضيف كمية من الزئبق على الكريم للحصول على تفتيح بشكل أسرع، إلا أنها لم تسأل قبل أن تضيف تلك المادة بالغة الضرر، فتحول الزئبق لمادة سامة في جسدها أتلفت الجهاز العصبي مباشرة.