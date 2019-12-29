تمارين شاقة | صديقة كريستيانو رونالدو تستعرض رشاقتها في الجيم.. شاهد

شاركت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز صديقة نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو متابعيها صورة جديدة لها على حسابها بموقع "انستجرام" في صالة الجيم.



وظهرت جورجينا من داخل إحدى الصالات الرياضية "الجيم" ترتدي بنطال ليجن باللون الرمادى، أبرز جمالها ورشاقتها، ورفعت شعرها الاسود للخلف بطريقة ناعمة.



وعلقت جورجينا رودريجيز على الصورة قائلة "عندما تسمح بما تستحق تجذب ما تحتاج اليه يوم سعيد"



ويقضى رونالدو وأسرته اجازة رأس السنة الميلادية واعياد الكريسماس في دبي، حيث نشر مجموعة من الصور فى الامارات مؤخرًا"



يذكر أن اللاعب البرتغالي أصبح أبًا للمرة الرابعة بعد ولادة ابنته ألانا مارتينا في 12 نوفمبر الماضي، وهو الذي رزق بطفله كريستيانو جونيور قبل 7 أعوام، ثمأعلن ولادة توأميه من أم بديلة إيفا وماتيو في 29 يونيو الماضي.