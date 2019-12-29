AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

قبل النوم.. وصفة سحرية لعلاج تساقط الشعر

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 06:00 م
وصفة سحرية لـ علاج
وصفة سحرية لـ علاج تساقط الشعر
Advertisements
حياة عبد العزيز
تعاني الكثير من السيدات من مشكلة تساقط الشعر، ولاسيما من منطقة مقدمة الرأس، كما تتساقط كثير من الشعيرات نتيجة تصفيفه يوميًا.

وأوضحت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، أن هناك وصفة سحرية لعلاج تساقط الشعر.

الوصفة السحرية:
- تسخين زيت جوز الهند جيدًا.
- تدليك فروة الشعر بزيت جوز الهند الدافئ.
- فرك الشعر جيدًا لوصول الدم إلى بصيلات الشعر وتعزيز نمو الشعر.
- تضع هذه الوصفة مرتين في الاسبوع عند النوم.
- شطف الشعر بماء فاتر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للسيدات فقط .. 5 طرق طبيعية لتفتيح الأماكن الداكنة تحت الإبطين

الأمراض الجلدية.. تعرف على أسباب قشرة الشعر وكيفية التخلص منها

فوائد تناول الثوم.. 4 نصائح للعناية بشعر صحى

بـ 10 جنيهات.. وصفة سحرية تحافظ على لون شعرك وحيويته بعد الصبغة

بـ 3 جنيهات.. وصفة سحرية لـ شد ترهلات الجسم في أسبوعين

سهلة وغير مكلفة.. 3 حيل تقضى على تساقط الشعر للأبد

ترشيحاتنا

الأحمر يضرب مجددا | الأهلى يتقدم على الزمالك 2 /1 بقمة الشباب

اخبار الرياضة.. حقيقة عودة عبدالله السعيد إلى الأهلي.. قرار جديد من كارتيرون.. تفاصيل مكالمة كلوب وباريس سان جيرمان

التطورات الأخيرة في ليبيا .. بيان عاجل لـ ميركل وبوتين بشأن الأزمة

بـ تسريحة القطتين.. لقاء الخميسى برفقة زوجة خالد سليم | شاهد

المحظوظ.. ذهب لتجربة سيارة mg zs في مصر فحصل عليها كهدية

بشرى سارة | انخفاض أسعار اللحوم لهذا السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المشاغبون فى قبضة الأمن بعد تحطيم سيارات نادي المصري | القصة كاملة

بـ تسريحة القطتين.. لقاء الخميسى برفقة زوجة خالد سليم | شاهد

مجهولون يحطمون سيارات نادي المصري قبل مواجهة بيراميدز | صور