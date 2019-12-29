قبل النوم.. وصفة سحرية لعلاج تساقط الشعر

تعاني الكثير من السيدات من مشكلة تساقط الشعر، ولاسيما من منطقة مقدمة الرأس، كما تتساقط كثير من الشعيرات نتيجة تصفيفه يوميًا.



وأوضحت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، أن هناك وصفة سحرية لعلاج تساقط الشعر.



الوصفة السحرية:

- تسخين زيت جوز الهند جيدًا.

- تدليك فروة الشعر بزيت جوز الهند الدافئ.

- فرك الشعر جيدًا لوصول الدم إلى بصيلات الشعر وتعزيز نمو الشعر.

- تضع هذه الوصفة مرتين في الاسبوع عند النوم.

- شطف الشعر بماء فاتر.