أول تعليق من الكويت على أزمتها الدبلوماسية مع إيران

علقت الخارجية الكويتية على الأزمة الدبلوماسية الأخيرة مع طهران بسبب اجتماع جرى على الأراضي الكويتية مع شخصيات أحوازية معارضة للنظام في طهران.



وبحسب وكالة "كونا" الكويتية، أكدت الكويت أن مؤتمر الشخصيات المعارضة من الأحواز عقد دون موافقة الجهات المعنية.



وذكرت الوكالة أن خالد الجار الله نائب وزير خارجية الكويت أجرى، اليوم الأحد، لقاء مع السفير الإيراني لدى البلاد، محمد إيراني، موضحة أن المحادثات شملت "بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى ما تردد عن عقد اجتماع في دولة الكويت لعدد من البرلمانيين بشأن موضوع الأحواز.



وأكد الجارالله على ثوابت السياسة الخارجية لدولة الكويت، القائمة على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحسن الجوار.



وتابع أن الاجتماع الي جرى من دون موافقة الجهات المعنية وأثار "استياء" طهران، قد باشرت تلك الجهات اتخاذ الإجراءات القانونية بصدده.