الكونفدرالية الإفريقية .. الجباس يتقدم لـ بيراميداز بالهدف الثاني في شباك المصري

أحرز محمد الجباس لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز الهدف الثاني في شباك المصري ضمن المباراة التي تجمع بينهما الآن في إطار الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2019 /2020.



وتمكن محمد الجباس من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة "83" عقب تعادل المصري بدقائق قليلة ليقضي علي آمال الفريق البورسعيدي.



وجاء تشكيل المصري لمواجهة بيراميدز كالتالي :-



حراسة المرمى : أحمد مسعود

خط الدفاع : عمر كمال عبدالواحد ومحمود حمد وأحمد شوشة وكريم العراقي .

خط الوسط : إيزي إميكا وسعيد سنمبورى وإسلام عطية .

خط الهجوم : حسن على وأوستين أموتو ومحمود وادى .



بينما جاء تشكيل بيراميدز لمواجهة المصري :-



راسة المرمى: أحمد الشناوي



خط الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور - عمر جابر - محمد حمدي



خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - أحمد توفيق - عمر العيوني - إسلام عيسى



خط الهجوم: جون أنطوي .

