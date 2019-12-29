المفتي السابق: الحلف بـ «عليّ الحرام» سخافة وحماقة

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن من حلف على زوجته بالحرام ألا تكلم صديقتها؛ لا يلزمه شيء، فهو نوع من السخافة والحماقة.





وأضاف «جمعة»، في إجابته عن سؤال: «ما حكم من حلف على زوجته بالحرام ألا تكلم صديقتها، وماذا يلزمه؟» أن مثل هذا الكلام لا معنى له، فمن يتلفظ بقول «عليّ الحرام» ماذا يحرم على نفسه، ومن يقول «علي الحرام من ديني» هل يريد أن يكفر بذلك؟!.





وتابع: إنه يجب عليكم مراجعة قواعد اللغة في هذا الأمر يكون الألف والأم في لفظ «علي الحرام» عوضا عن مضاف إليه"، متسائلًا: "أين هو؟ هل يحرم على نفسه النوم أم المشي أم الأكل مثلا".





وأوضح أن الظهار المُحرم هو قول الرجل: "أنتِ على كظهر أمي"، مبينًا أنه إذا حذف الرجل كلمة ظهر من كلامه وقال: "أنت على كأمي"؛ لم يعد ظهارًا، لأنه لا يعرف ماذا يقصد من كلامه تحديدًا، فقد يريد إيصال معزتها إليه بهذا اللفظ.





هل قول زي أمي وأختي يقع بها طلاق الظهار

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن كلمة "زي" لا توقع طلاق الظهار، وهو المذهب المختار في دار الإفتاء.



وأجاب عاشور، خلال رده على أسئلة المشاهدين في برنامج "فتاوى الناس" حيث تقول سيدة: "زوجي قال لي والله أنتِ علي زي أمي وأختي، فهل يقع به طلاق؟"، قائلا: "ليس طلاقا، ولكن عليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين وإن لم تستطع فصيام ثلاثة أيام، ذلك بسبب الحلف بالله فقط".



وتابع: "طلاق الظهار صيغته "أنتِ علي كظهر أمي وأختي".



هل يمين الظهار يقع به طلاق

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن يمين الظهار ليس طلاقا وإنما حرام شرعا ويجب فيه الكفارة ولا يثبت هذا اليمين إلا بلفظ كلمة "الظهار"، وكان أحد أنواع الانفصال في الجاهلية.



وأوضح جمعة، في فتوى له، أن بداية سورة "المجادلة" نزلت في هذا عندما قال الصحابي هلال ابن أمية لزوجته خولة بنت حكيم: "أنتِ عليّ كظهر أمي"، فأنزل الله تعالى "قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها" إلى نهاية الآية.



وقال المفتي السابق إن كفارة يمين الظهار يجب أداؤها قبل الرجوع للزوجة صيام شهرين، فإن لم يستطع يطعم عن كل يوم مسكينا.



حكم من حلف على زوجته بـ «تحرمي عليّ مثل ثدي أمي»

قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن يمين الظهار يكون بتشبيه الرجل زوجته بامرأة مُحرمة عليه على التأبيد أو بجزء منها يحرم عليه النظر إليه كالظهر أو البطن أو الفخذ، كأن يقول لزوجته: «أنتِ عليّ كأمي، أو أختي، أو بنتي أو تحرمي عليّ مثل ثدي أمي».



وأضافت "صالح"، خلال تقديمها برنامج «فقه المرأة» المذاع على فضائية «الحياة 2»، أنه لا يحل للرجل لمس زوجته إذا حلف عليها يمين الظهار حتى يُخرج الكفارة، مشيرة إلى أنها تكون بإطعام 60 مسكينًا ولا يقل سعر الوجبة عن 10 جنيهات.



واستشهدت أستاذ الشريعة الإسلامية، بقول الله تعالى: «قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللهِ وَاللهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ* الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ».



