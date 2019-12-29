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رياضة

هل تفُّعل تونس اتفاقية اعتبار لاعب شمال افريقيا محليًا.. محلل رياضي يجيب

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 09:19 م
فرجاني ساسي وعلى
فرجاني ساسي وعلى معلول
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يسرى غازى
اكد الدكتور جمال الحاجي المدرب والمحلل الكروى ان الاتحاد التونسي لكرة القدم برئاسة وديع الجزئ قام بتفعيل اتفاقية اعتبار لاعب دول الشمال الإفريقي محليا.

كان اتحاد شمال افريقيا قد عقد اجتماعا فى شرم الشيخ وأقر توصيات بتفعيل اتفاقية اعتبار اللاعب بدول الشمال الإفريقي الخمسة مصر وليبيا والجزائر وتونس والمغرب محليا فى قوائم الأندية.

وقال جمال الحاجي فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": الاتحاد التونسي لكرة القدم أقر بأن تكون قائمة أى فريق فى الدورى المحلى التونسي تضم بين صفوفها 8 لاعبين 3 أجانب + 5 لاعبين من دول شمال إفريقيا وتم اقرار اللاعب الفلسطيني لاعب محلي في تونس.

اضاف : لكن في تونس كثرة اللاعبين الجزائريين والليبيين بدأ يؤثر بشكل كبير على اللاعب التونسي المحلي بعد حجز أماكن للاعبين الوافدين بصفوف الفرق المحلية التونسية على حساب نظيره المحلي.

وأشار إلى أنه تلوح فى الأفق تراجع منتظر لقيمة اللاعب التونسي من النواحي الفنية فى مختلف الأندية المحلية التى تتعاقد مع لاعبين من دول شمال إفريقيا وفقا للإتفاقية التى تم تفعيلها فى الوقت الراهن.
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