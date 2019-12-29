بعد الضربات الأخيرة | خطاب شديد اللهجة من رئيس وزراء العراق لوزير الدفاع الأمريكي

بعث رئيس الوزراء العراقي المستقيل، عادل عبد المهدي، منذ قليل، بخطاب شديد اللهجة لوزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، يبلغه فيه اعتراضه على الضربات الجوية الأخيرة التي استهدفت مقار لحزب الله ومليشيا الحشد الشعبي.



وقال عبد المهدي في الخطاب: "أبلغنا إسبر رفضنا القاطع لقصف مواقع الحشد الشعبي في العراق".



وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن الغارات الأمريكية التي استهدفت معسكر القائم غربي العراق أسفرت عن مقتل 15 عنصرًا حتى الآن.



وقال المتحدث باسم البنتاجون جوناثان هوفمان في بيان على موقع الوزارة الرسمي "ردا على هجمات حزب الله المتكررة على القواعد العراقية التي تستضيف قوات التحالف، شنت القوات الأمريكية ضربات دفاعية دقيقة ضد 5 منشآت تابعة له في العراق وسوريا".



وأضاف البيان أنه "تم استهدفت ثلاثة مواقع لحزب الله في العراق وموقعين في سوريا".



وتابع البيان "ستؤدي تلك الضربات إلى إضعاف قدرة حزب الله على تنفيذ هجمات مستقبلية ضد قوات التحالف".



وأوضح البيان أن "حزب الله استهدف في وقت سابق قاعدة عراقية بـ 30 صاروخا ما أسفر عن مقتل مواطن أمريكي وإصابة 4 أمريكيين آخرين و2 من قوات الأمن العراقية".