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فن

بفستان محتشم ميك أب صاخب.. عبير منير تبهر متابعيها بـ إطلالة جذابة

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 10:32 م
عبير منير
عبير منير
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محمد بدران
نشرت الفنانة عبير منير، صورة جديدة عبر موقع تبادل الصور "إنستجرام"، بإطلالة أنيقة وجذابة.

وظهرت عبير منير، مرتدية فستانا أخضر أنيقا محتشما، واعتمدت تسريحة شعر جذابة وميك أب صاخبا، وأكملت إطلالتها بحمل حقيبة يد باللون الذهبي.

وعلقت عبير منير على الصورة، "سنة خضراء عليكم جميعاااا"، نالت العديد من الإعجابات.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة عبير منير، مسلسل "بلا دليل"، من تأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

مسلسل بلا دليل بطولة درة وخالد سليم ونيقولا معوض وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوي وديانا هشام وجمال عبد الناصر وأشرف زكي ومحمد لطفي شاهين وغيرهم من النجوم.

وشاركت عبير منير فى السباق الرمضانى الماضي عبر مسلسل "حدوتة مرة" بطولة غادة عبد الرازق، مجدي كامل ، أحمد صيام، هاجر أحمد.

بفستان محتشم ميك أب صاخب.. عبير منير تبهر متابعيها بـ إطلالة جذابة
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