أسامة خليل: ليبيا تواجه المجهول.. والمغرب تتحفظ على اتفاقية شمال افريقيا

كشف أسامة خليل نجم النادي الإسماعيلي السابق عن موقف الاتحادين الجزائري والليبي لكرة القدم حول تفعيل اتفاقية اعتبار لاعب دول شمال إفريقيا محليا.



كان اتحاد شمال افريقيا عقد اجتماعا فى شرم الشيخ وأقر توصيات بتفعيل اتفاقية اعتبار اللاعب بدول الشمال الإفريقي الخمسة مصر وليبيا والجزائر وتونس والمغرب محليا فى قوائم الأندية.



قال أسامة خليل فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": الاتحاد المغربي لكرة القدم برئاسة فوزي لقجع يتحفظ على تفعيل اتفاقية اعتبار لاعب دول الشمال الإفريقي محليا لأسباب عديدة منها وجود وفرة عددية من اللاعبين المحليين بالدورى المغربي اضافة الى بعض العناصر الافريقية التى يمكنه الاستفادة من وراء التعاقد معها نظرا لسهولة الاتصالات عبر العين الخبيرة إلى جانب إمكانية تسويق الأفارقة فى بلجيكا وفرنسا.



أشار أسامة خليل إلى أن الاتحاد المغربي يرى أنه لن يستفيد فنيا من لاعب دول الشمال الإفريقي من الناحية الفنية إلى جانب النواحي المالية لافتا إلى أن الاتحاد المغربي يفضل اللاعبين الأفارقة نظرا لسهولة التسويق عبر اوروبا ويفضل احتكاكه مع الاوروبيين وليس دول الشمال الإفريقي.



وعن موقف الاتحاد الليبي لكرة القدم قال أسانمة خليل : لا يوجد اى استقرار لاى نشاط رياضى فى ظل الأوضاع السياسية المتوترة داخل ليبيا لافتا إلى أن الأندية المحلية تلعب خارج ملاعب ليبيا مشددا على أن التوتر السياسي يؤثر على الوضع الرياضي.