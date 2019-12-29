لكل اسم حكاية | بين السرايات.. قصة منطقة القصور الأميرية وتحولها لأرقى أحياء مصر الشعبية

بكثرة شوارعها وأحيائها الشعبية، وآثارها ومعالمها التاريخية، وما بها من حضارة شاهدة على تاريخ المصريين، عُدت محافظة الجيزة واحدة من أكثر المحافظات المصرية التي تنوعت حضارتها على مر العصور، فالمدينة التي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ تزخر كل أرجائها بمعالمه.



ومن بين معالم محافظة الجيزة، منطقة " بين السرايات " والتي تتبع إداريا حي الدقي، وتقع في مواجهة جامعة القاهرة، وهي المنطقة التي اكتسبت شهرة واسعة من بين مناطق محافظة الجيزة لكونها أرقى المناطق الشعبية على مستوى الجمهورية وليس محافظة الجيزة فحسب.



منطقة بين السرايات والتي تم تخليدها في المسلسل الشهير "بين السرايات" بجانب العديد من الاعمال السينمائية التاريخية التي تطرقت لتلك المنطقة الشهيرة، لكن دون أن يعلم كثيرون سبب تسمية تلك المنطقة بـ بين السرايات.







تسمية المنطقة بـ بين السرايات تعود إلى أنه كان يوجد بها قصر البرنس حسين كامل ابن الخديوي إسماعيل، الذي تولى حكم مصر والسودان بعد عزل الإنجليز للخديو عباس حلمي الثاني، وهو القصر الذي تم إقامة كلية الفنون التطبيقية بجامعة القاهرة مكانه، وكان قصر أخيه الأمير حسن اسماعيل يقع على ناصية شارع ثروت والذي اقيم مكانه مصنع للبيرة اعتبر وقتها أحدث وأفخم مصنع بيرة في العالم، وبينهما مساحة واسعة.

بين السرايات التي بين اربعه شوارع رئيسية وهى: شارع ثروت الذي به جامعة القاهرة من ناحية أبواب كلية التجارة ودار العلوم، وشارع احمد الزيات (المعروف بشارع المرور) لوجود مرور الجيزة به وكذلك سور من أوله لأخره وهو سور ملاعب المدينة الجامعية، و شارع التحرير من نهاية مركز البحوث وحتى شركة أخوان مقار لصيانة السيارات، و الجزء الأول من شارع السودان والذي به طلعة كوبرى المحور الجديد.تسمية المنطقة بـ بين السرايات تعود إلى أنه كان يوجد بها قصر البرنس حسين كامل ابن الخديوي إسماعيل، الذي تولى حكم مصر والسودان بعد عزل الإنجليز للخديو عباس حلمي الثاني، وهو القصر الذي تم إقامة كلية الفنون التطبيقية بجامعة القاهرة مكانه، وكان قصر أخيه الأمير حسن اسماعيل يقع على ناصية شارع ثروت والذي اقيم مكانه مصنع للبيرة اعتبر وقتها أحدث وأفخم مصنع بيرة في العالم، وبينهما مساحة واسعة.





ومع البدء في بناء جامعة القاهرة، والتي كانت تعرف في بدايتها بجامعة فؤاد الأول تم استغلال تلك المنطقة لخدمة الجامعة المصرية الجديدة.



وتنقسم بين السرايات إلى ثلاثة اجزاء وهى الجزء القديم واسمه الدوار، ويقع امام باب تجارة مباشرة والجزء الجديد ويسمى "الخرطه"، والجزء الراقى منها وهو الثالث ويسمى "الطوبجى" على اسم شارع الطوبجى أحد أشهر شوارع بين السرايات.

ولوقوع القصرين في تلك المنطقة وبينهما تلك المساحة أطلق المصريون على المساحة الواقعة بين قصر البرنس حسين كامل ابن الخديو إسماعيل، وأخيه الأمير حسن إسماعيل، بين السرايات حيث كان المسمى الدارج وقتها عند عامة الشعب المصري إطلاق لفظ السرايا على القصر.ومع البدء في بناء جامعة القاهرة، والتي كانت تعرف في بدايتها بجامعة فؤاد الأول تم استغلال تلك المنطقة لخدمة الجامعة المصرية الجديدة.وتنقسم بين السرايات إلى ثلاثة اجزاء وهى الجزء القديم واسمه الدوار، ويقع امام باب تجارة مباشرة والجزء الجديد ويسمى "الخرطه"، والجزء الراقى منها وهو الثالث ويسمى "الطوبجى" على اسم شارع الطوبجى أحد أشهر شوارع بين السرايات.