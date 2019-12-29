AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

لكل اسم حكاية | بين السرايات.. قصة منطقة القصور الأميرية وتحولها لأرقى أحياء مصر الشعبية

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 10:44 م
منطقة بين السرايات
منطقة بين السرايات
Advertisements
كتب - محمد الصاحى
بكثرة شوارعها وأحيائها الشعبية، وآثارها ومعالمها التاريخية، وما بها من حضارة شاهدة على تاريخ المصريين، عُدت محافظة الجيزة واحدة من أكثر المحافظات المصرية التي تنوعت حضارتها على مر العصور، فالمدينة التي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ تزخر كل أرجائها بمعالمه.

ومن بين معالم محافظة الجيزة، منطقة " بين السرايات " والتي تتبع إداريا حي الدقي، وتقع في مواجهة جامعة القاهرة، وهي المنطقة التي اكتسبت شهرة واسعة من بين مناطق محافظة الجيزة لكونها أرقى المناطق الشعبية على مستوى الجمهورية وليس محافظة الجيزة فحسب.

منطقة بين السرايات والتي تم تخليدها في المسلسل الشهير "بين السرايات" بجانب العديد من الاعمال السينمائية التاريخية التي تطرقت لتلك المنطقة الشهيرة، لكن دون أن يعلم كثيرون سبب تسمية تلك المنطقة بـ بين السرايات.
لكل اسم حكاية | بين
بين السرايات التي بين اربعه شوارع رئيسية وهى: شارع ثروت الذي به جامعة القاهرة من ناحية أبواب كلية التجارة ودار العلوم، وشارع احمد الزيات (المعروف بشارع المرور) لوجود مرور الجيزة به وكذلك سور من أوله لأخره وهو سور ملاعب المدينة الجامعية، و شارع التحرير من نهاية مركز البحوث وحتى شركة أخوان مقار لصيانة السيارات، و الجزء الأول من شارع السودان والذي به طلعة كوبرى المحور الجديد.

تسمية المنطقة بـ بين السرايات تعود إلى أنه كان يوجد بها قصر البرنس حسين كامل ابن الخديوي إسماعيل، الذي تولى حكم مصر والسودان بعد عزل الإنجليز للخديو عباس حلمي الثاني، وهو القصر الذي تم إقامة كلية الفنون التطبيقية بجامعة القاهرة مكانه، وكان قصر أخيه الأمير حسن اسماعيل يقع على ناصية شارع ثروت والذي اقيم مكانه مصنع للبيرة اعتبر وقتها أحدث وأفخم مصنع بيرة في العالم، وبينهما مساحة واسعة.
لكل اسم حكاية | بين
ولوقوع القصرين في تلك المنطقة وبينهما تلك المساحة أطلق المصريون على المساحة الواقعة بين قصر البرنس حسين كامل ابن الخديو إسماعيل، وأخيه الأمير حسن إسماعيل، بين السرايات حيث كان المسمى الدارج وقتها عند عامة الشعب المصري إطلاق لفظ السرايا على القصر.

ومع البدء في بناء جامعة القاهرة، والتي كانت تعرف في بدايتها بجامعة فؤاد الأول تم استغلال تلك المنطقة لخدمة الجامعة المصرية الجديدة.

وتنقسم بين السرايات إلى ثلاثة اجزاء وهى الجزء القديم واسمه الدوار، ويقع امام باب تجارة مباشرة والجزء الجديد ويسمى "الخرطه"، والجزء الراقى منها وهو الثالث ويسمى "الطوبجى" على اسم شارع الطوبجى أحد أشهر شوارع بين السرايات.
لكل اسم حكاية | بين
ورغم صغر منطقة بين السرايات إلا أنها يقع بها رئاسة حي الدقي أحد أشهر أحياء محافظة الجيزة والذي تتبعه منطقة بين السرايات، ومقر الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، لذا فهي تعتبر من أرقى المناطق الشعبية على مستوى الجمهورية وذلك لصغر مساحتها واهتمام رئاسة الحي بها وبسبب موقعها الاستراتيجي والتجاري. لذلك فهي تعتبر من اغلى الإيجارات وأسعار الشقق والمحلات وخصوصا للطلبه المغتربين الدارسين في جامعة القاهرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لكل اسم حكاية .. ماذا تعرف عن القاهرة والسبب الحقيقي لتسميتها

لكل اسم حكاية .. ميدان عابدين من البرك والمستنقعات إلى الأجمل في مصر

منطقة الأمراء والباشاوات.. تعرف على تاريخ الحلمية أعرق أحياء المحروسة

من الفجل للأدوات الصحية.. حكاية شارع الفجالة وعلاقته بـ الطبالة

دماء المذبحة أم الفاطميين الحُمر.. حكايات لا تعرفها عن حواري الدرب الأحمر الساحرة

لكل اسم حكاية| قصة شارع مصدق.. الإيراني الذي استقبله النحاس باشا كالملوك.. وبكى من فرحته بترحيب المصريين

ترشيحاتنا

بعد صورته بـ الشيشة | محمد منير يتعرض لـ وعكة صحية

رسميًا.. الهلال السعودى يتفوق على الترجي والزمالك ويتوج بجائزة أفضل نادٍ عربي

بفستان محتشم ميك أب صاخب.. عبير منير تبهر متابعيها بـ إطلالة جذابة

لعشاق الزمالك | شاهد البرومو الرسمي لقناة النادي .. فيديو

تثبيت أسعار الدواجن كل 6 شهور | تفاصيل

المرصد السوري يكشف حقيقة فيديوهات نقل المقاتلين من سوريا إلى ليبيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النائب العام: الطب الشرعي أثبت تعاطي سائق النقل المتسبب فى حادث بورسعيد للحشيش

قرار عاجل من النائب العام بشأن السائق المتسبب فى حادث تصادم بورسعيد

محدش خلف غيركم | نجمات يتعرضن للشتائم لإخفاء وجوه أبنائهن.. صور