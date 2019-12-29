AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

كذب المنجمون ولو صدقوا | هل تصدق بابا فانجا في تنبؤها باغتيال بوتين | تفاصيل

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 10:56 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف
في منتصف يناير الماضي 2019 أطلقت مزاعم حول إغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارته لصربيا ، وذلك بعد أن كشفت عدة مقالات روسية أبرزها مقالة الكاتب الروسي يفجيني كوروتكوف في صحيفة "صحيفة فزجلياد" الروسية والتي كشفت عن اعتقال الأجهزة الأمنية الصربية إرهابيا محليا في مدينة نوفي بازار ينتمي إلى تنظيم داعش وكان يخطط إلى إغتيال الرئيس بوتين آنذاك.

وفي هذه الأثناء كشفت وكالة الاستخبارات الصربية عن أعتقالها إرهابيا يدعى أرمين عليباشيتش البالغ من العمر 21 عاما بجنوب صربيا، و بتفتيشه عثر معه على بندقية مزودة بمنظار علاوة على حملة سكين صيد أسفل حزامه.

وتبين أن الإرهابي أرمين يتبع خلية أرهابية محلية في صربيا تسعى منذ فترة إلى الإنضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، حيث اعترف الشاب العشريني بتخطيطه لإغتيال بوتين أثناء زيارته لصربيا.

كان هذا الحادث قد مر عليه أكثر من 11 شهرا، إلا أن خلال الأسبوعين الماضيين وقع حادث إطلاق نار بالقرب من وكالة الأمن الروسية وأدى إلى مقتل ضابطين من جهاز الأمن الروسي على يد مسلح .

وكشفت تحريات المحققين الروس أن المخطط للحادث يدعى يفجني مانيروف، وهو حارس أمن يبلغ من العمر 39 عامًا و يقطن خارج العاصمة.

وأفادت التحقيقات المعلنة بأن المتهم قتل ضباط وكالة الأمن الروسي على الفور وأصاب خمسة أشخاص آخرين خارج المبنى الرئيسي للوكالة، وهو المقر السابق لجهاز المخابرات السوفيتي "كي جي بي" في الحقبة السوفيتية، حيث قتل منفذ الحادث في مكان الواقعة.

وبعد وقوع الحادث خرجت عدد من التقارير الإعلامية بالصحف الغربية تدعي بان تلك المحاولة كانت تستهدف الرئيس يوتين في الأساس، وهي تعد أكثر المحاولات جراءة منذ عقود بروسيا.

والغريب في الأمر تنبؤ العرافة البلغارية الكفيفة ""بابا فانجا"" باغتيال الرئيس الروسي بوتين منذ أكثر من 23 عامًا، وقالت في تنبؤها إن الرئيس الروسي سيتم اغتياله عام 2020 داخل الكرملين، ما تثير هذه التنبؤات العديد من الشكوك حول صحتها على أرض الواقع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بوتين: الاقتصاد العالمي سيواصل النمو رغم الحرب التجارية الأمريكية الصينية

بوتين يزور بيت لحم ويلتقي أبو مازن.. يناير المقبل

الكرملين: بوتين يزور بيت لحم 23 يناير المُقبل ويلتقي أبو مازن

بمساعدة أمريكا | روسيا تكشف تفاصيل إحباط أعمال إرهابية في الكريسماس

ترشيحاتنا

المرصد السوري يكشف حقيقة فيديوهات نقل المقاتلين من سوريا إلى ليبيا

مؤسس المخابرات القطرية يطالب بالحجر على تميم .. تفاصيل

بعد الضربات الأخيرة | خطاب شديد اللهجة من رئيس وزراء العراق لوزير الدفاع الأمريكي

نجم بيراميدز يوجه رسالة لـ سعد سمير بعد تعرضه للإصابة

جماهير الأهلى والزمالك خارج الخدمة | مشجعو الوداد المغربي الأفضل في العالم..فيديو

شيرين رضا تستغيث بالحكومة .. اعرف السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النائب العام: الطب الشرعي أثبت تعاطي سائق النقل المتسبب فى حادث بورسعيد للحشيش

قرار عاجل من النائب العام بشأن السائق المتسبب فى حادث تصادم بورسعيد

محدش خلف غيركم | نجمات يتعرضن للشتائم لإخفاء وجوه أبنائهن.. صور