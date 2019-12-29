أخبار الحوادث.. النائب العام يصدر قرارا بشأن حادث تصادم بورسعيد | حبس المدير الفنى ومدرب منتخب مصر لرفع الأثقال

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من اخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها:
اخبار الحوادث
قرار عاجل من النائب العام بشأن السائق المتسبب فى حادث تصادم بورسعيد
أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بحبس المتهم أحمد حمدي محمد محمد عقاب أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لتسببه خطأً في موت ثلاثة وعشرين شخصًا وإصابة ستة آخرين.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الامن يلقى القبض على المتهمين بالاعتداء على أتوبيس النادى المصرى بدمياط
نجحت الاجهزة الامنية فى تحديد وضبط المتهمين بالاعتداء على الاتوبيس الذى يقل جماهير النادى المصرى المتجهه للاسكندرية لمشاهدة مباراة فريقها مع نادى بيراميدز فى كأس الكونفدرالية .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
وقعت في بئر مياه.. مصرع طفلة غرقا بالصالحية الجديدة
لقيت طفلة مصرعها غرقا في بير مياه داخل مزرعة بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، فيما قام ضباط شرطة الإنقاذ النهرى باستخراج الجثة، وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى العام، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
9 مارس.. الحكم على 12 متهما في قضية داعش سيناء
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حجز محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة اعلاميا بـ "داعش سيناء"، للحكم في جلسة 9 مارس.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
طعنهما سائق أوبر.. القبض على المتهمين بسرقة وخطف فتاتين فى التجمع الاول | تفاصيل
نجحت مباحث القاهرة فى ضبط سائق بشركة اوبر وعاطل قاما بسرقة فتاتين بالاكراه وطعناهما بالاسلحة البيضاء بعد مقاومة المجنى عليهما للمتهمين بمنطقة التجمع الاول بـالقاهرة الجديدة .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ضبط مزارع هارب من السجن في قضية اقتحام مركز شرطة العدوة بالمنيا
ألقى ضباط وحدة مباحث مركز العدوة شمال المنيا القبض على مزارع هارب من السجن 10 سنوات لاتهامه بالمشاركة في اقتحام وحرق مركز شرطة العدوة إبان أحداث العنف التي وقعت في 13 أغسطس عام 2013 .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
إخماد حريق التهم محلا خلف وزارة الإسكان في وسط القاهرة
تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق التهم محلا تجاريا خلف وزارة الاسكان بوسط البلد .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
وفاة هارب من حكم قضائي أثناء ترحيله داخل سيارة شرطة ببني سويف.. والنيابة تصرح بالدفن
صرحت النيابة العامة ببني سويف بدفن جثة محكوم عليه بالسجن 3 سنوات في قضية تبديد، توفي عقب وصوله إلى مستشفى بني سويف العام متأثرا بحالة «إعياء وتوقف في عضلة القلب» عقب إلقاء القبض عليه في تمركز أمنى بنطاق محافظة بني سويف .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
تجديد حبس دينو وكاريوكي لانضمامهما لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة
قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس أحمد حسنين دينو 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية 1475 لسنة 2019 حصر أمن دولة والمتهم فيها بالانضمام لجماعة تخالف القانون ونشر أخبار كاذبة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
إصابة ضابط شرطة فى انقلاب سيارته على زراعى ايتاى البارود
أصيب ضابط شرطة بقسم شرطة قطور بمحافظة الغربية باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات باماكن متفرقة بالجسم إثر حادث إنقلاب بسيارته الملاكى أثناء سيره بالطريق الزراعي بدائرة مركز ايتاى البارود بمحافظة البحيرة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
النائب العام: الطب الشرعي أثبت تعاطي سائق النقل المتسبب فى حادث بورسعيد للحشيش
أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بحبس المتهم أحمد حمدي محمد محمد أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لتسببه خطأً في موت ثلاثة وعشرين شخصًا وإصابة ستة آخرين.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الموت دفاعا عن الشرف.. نرجس رفضت اغتصابها و فتاة العياط قتلت سائقا حاول معاشرتها و راجح ضحية معاكسة | تفاصيل
راجح ونرجس وأميرة، 3 قصص لضحايا الشهامة والشرف فى عام 2019، الاول تدخل لانقاذ فتاة من التحرش بها فى المنوفية، والثانية دفعت حياتها أثناء محاولة اغتصابها فى المنوفية، والثالثة قتلت سائقا حاول اغتصابها، كل واحد منهم له قصته .. صدى البلد رصد تفاصيل الحوادث الثلاثة فى التقرير التالى .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
سقوط 725 هاربا من أحكام في حملة أمنية بـ أسوان
تواصل الأجهزة الأمنية، بمختلف مدن ومراكز وقرى محافظة أسوان جهودها من خلال شن حملاتها المكبرة اليومية، والتي تستهدف البؤر الإجرامية على مستوى المحافظة لضبط الخارجين عن القانون وبسط يد الأمن فى الشارع الأسواني.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
سم فى العصير.. كواليس سقوط مبيض محارة وزوجته بتهمة قتل عجوز الجيزة
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة التفاصيل الكاملة لقتل مبيض محارة وزوجته قريبتهما العجوز والاستيلاء علي مصوغاتها الذهبية بمنطقة بولاق الدكرور.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
جرائم 2019 .. عشيق وخائنة قاسم مشترك فى جرائم قتل الازواج.. وانفجار سيارة ملغومة أمام معهد الأورام الابرز
شهدت محافظات مصر خلال عام 2019 العديد من الحوادث المأساوية التى حملت بين طياتها جرائم تقشعر لها الابدان.. فهناك قضايا كان الشيطان الذراع المتحركة والعقل المدبر بها .. واخرى كان البطل فيها السيدات ثم الرجال.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
حبس المدير الفني ومدرب منتخب مصر لرفع الأثقال بسبب المكملات الغذائية
أمرت نيابة مدينة نصر أول، بحبس مدرب منتخب مصر لرفع الأثقال ومساعده، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتزوير فى محررات رسمية كما اخلت النيابة سبيل رئيس الاتحاد وامين الصندوق على ذمة التحقيقات.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
اخبار الحوادث
قرار عاجل من النائب العام بشأن السائق المتسبب فى حادث تصادم بورسعيد
أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بحبس المتهم أحمد حمدي محمد محمد عقاب أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لتسببه خطأً في موت ثلاثة وعشرين شخصًا وإصابة ستة آخرين.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الامن يلقى القبض على المتهمين بالاعتداء على أتوبيس النادى المصرى بدمياط
نجحت الاجهزة الامنية فى تحديد وضبط المتهمين بالاعتداء على الاتوبيس الذى يقل جماهير النادى المصرى المتجهه للاسكندرية لمشاهدة مباراة فريقها مع نادى بيراميدز فى كأس الكونفدرالية .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
وقعت في بئر مياه.. مصرع طفلة غرقا بالصالحية الجديدة
لقيت طفلة مصرعها غرقا في بير مياه داخل مزرعة بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، فيما قام ضباط شرطة الإنقاذ النهرى باستخراج الجثة، وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى العام، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
9 مارس.. الحكم على 12 متهما في قضية داعش سيناء
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حجز محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة اعلاميا بـ "داعش سيناء"، للحكم في جلسة 9 مارس.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
طعنهما سائق أوبر.. القبض على المتهمين بسرقة وخطف فتاتين فى التجمع الاول | تفاصيل
نجحت مباحث القاهرة فى ضبط سائق بشركة اوبر وعاطل قاما بسرقة فتاتين بالاكراه وطعناهما بالاسلحة البيضاء بعد مقاومة المجنى عليهما للمتهمين بمنطقة التجمع الاول بـالقاهرة الجديدة .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ضبط مزارع هارب من السجن في قضية اقتحام مركز شرطة العدوة بالمنيا
ألقى ضباط وحدة مباحث مركز العدوة شمال المنيا القبض على مزارع هارب من السجن 10 سنوات لاتهامه بالمشاركة في اقتحام وحرق مركز شرطة العدوة إبان أحداث العنف التي وقعت في 13 أغسطس عام 2013 .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
إخماد حريق التهم محلا خلف وزارة الإسكان في وسط القاهرة
تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق التهم محلا تجاريا خلف وزارة الاسكان بوسط البلد .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
وفاة هارب من حكم قضائي أثناء ترحيله داخل سيارة شرطة ببني سويف.. والنيابة تصرح بالدفن
صرحت النيابة العامة ببني سويف بدفن جثة محكوم عليه بالسجن 3 سنوات في قضية تبديد، توفي عقب وصوله إلى مستشفى بني سويف العام متأثرا بحالة «إعياء وتوقف في عضلة القلب» عقب إلقاء القبض عليه في تمركز أمنى بنطاق محافظة بني سويف .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
تجديد حبس دينو وكاريوكي لانضمامهما لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة
قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس أحمد حسنين دينو 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية 1475 لسنة 2019 حصر أمن دولة والمتهم فيها بالانضمام لجماعة تخالف القانون ونشر أخبار كاذبة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
إصابة ضابط شرطة فى انقلاب سيارته على زراعى ايتاى البارود
أصيب ضابط شرطة بقسم شرطة قطور بمحافظة الغربية باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات باماكن متفرقة بالجسم إثر حادث إنقلاب بسيارته الملاكى أثناء سيره بالطريق الزراعي بدائرة مركز ايتاى البارود بمحافظة البحيرة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
النائب العام: الطب الشرعي أثبت تعاطي سائق النقل المتسبب فى حادث بورسعيد للحشيش
أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بحبس المتهم أحمد حمدي محمد محمد أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لتسببه خطأً في موت ثلاثة وعشرين شخصًا وإصابة ستة آخرين.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الموت دفاعا عن الشرف.. نرجس رفضت اغتصابها و فتاة العياط قتلت سائقا حاول معاشرتها و راجح ضحية معاكسة | تفاصيل
راجح ونرجس وأميرة، 3 قصص لضحايا الشهامة والشرف فى عام 2019، الاول تدخل لانقاذ فتاة من التحرش بها فى المنوفية، والثانية دفعت حياتها أثناء محاولة اغتصابها فى المنوفية، والثالثة قتلت سائقا حاول اغتصابها، كل واحد منهم له قصته .. صدى البلد رصد تفاصيل الحوادث الثلاثة فى التقرير التالى .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
سقوط 725 هاربا من أحكام في حملة أمنية بـ أسوان
تواصل الأجهزة الأمنية، بمختلف مدن ومراكز وقرى محافظة أسوان جهودها من خلال شن حملاتها المكبرة اليومية، والتي تستهدف البؤر الإجرامية على مستوى المحافظة لضبط الخارجين عن القانون وبسط يد الأمن فى الشارع الأسواني.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
سم فى العصير.. كواليس سقوط مبيض محارة وزوجته بتهمة قتل عجوز الجيزة
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة التفاصيل الكاملة لقتل مبيض محارة وزوجته قريبتهما العجوز والاستيلاء علي مصوغاتها الذهبية بمنطقة بولاق الدكرور.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
جرائم 2019 .. عشيق وخائنة قاسم مشترك فى جرائم قتل الازواج.. وانفجار سيارة ملغومة أمام معهد الأورام الابرز
شهدت محافظات مصر خلال عام 2019 العديد من الحوادث المأساوية التى حملت بين طياتها جرائم تقشعر لها الابدان.. فهناك قضايا كان الشيطان الذراع المتحركة والعقل المدبر بها .. واخرى كان البطل فيها السيدات ثم الرجال.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
حبس المدير الفني ومدرب منتخب مصر لرفع الأثقال بسبب المكملات الغذائية
أمرت نيابة مدينة نصر أول، بحبس مدرب منتخب مصر لرفع الأثقال ومساعده، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتزوير فى محررات رسمية كما اخلت النيابة سبيل رئيس الاتحاد وامين الصندوق على ذمة التحقيقات.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.