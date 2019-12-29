طعنهما سائق أوبر.. القبض على المتهمين بسرقة فتاتين فى التجمع الاول | تفاصيل

نجحت مباحث القاهرة فى ضبط سائق بشركة اوبر وعاطل قاما بسرقة فتاتين بالاكراه وطعناهما بالاسلحة البيضاء بعد مقاومة المجنى عليهما للمتهمين بمنطقة التجمع الاول بالقاهرة الجديدة .



البداية كانت ببلاغ تلقاه المقدم تامر عبد الشافى رئيس مباحث التجمع الاول يفيد قيام سائق بشركة اوبر واخر بطعن فتاتين وسرقتهما بالاكراه اثناء توصيلهما الى منزلهما فوجئ المجنى عليهما بالسائق يتوقف بالسيارة مدعيا وجود عطل فى السيارة وبعدها اغلق ابواب السيارة عليهما لمنع نزولهما وتبين من البلاغ ان السائق كان يخفى صديقه داخل شنطة السيارة الذى ظهر فور توقفه واشهر المتهمان الاسلحة البيضاء فى وجهيهما وطلب منهما اخذ كل متعلقاتهما وعند مقاومتهما قاما بطعنهما بالمطواه والقى بالمجنى عليهما على الارض وفرا هاربين .



تم اخطار اللواء نبيـــل سليــــم مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة واللواء محـــمد يوســف مدير المباحث الجنائية بخطورة الحادث وامرا بسرعة تحديد وضبط الجناة ..



تم تشكيل فريق بحث بمعرفة العميد عمــرو ابــراهيم رئيس قطاع مباحث القاهرة الجديدة والعقيد سميــر مجــدى مفتش المباحث وتمكن الرائد محمد حلمى والنقيب هشام عبدالخالق والنقيب عمرو المغربل من التوصل لمرتكبى الواقعة من خلال فحص كاميرات المراقبة المتواجدة بالشوارع وتم التوصل للمتهمين وبضبطهما اعترفا امام المقدم تامر عبد الشافي رئيس المباحث بتفاصيل الحادث وعثر بحوزتهما على متعلقات المجنى عليهما.



