ضبط مزارع هارب من السجن في قضية اقتحام مركز شرطة العدوة بالمنيا

ألقى ضباط وحدة مباحث مركز العدوة شمال المنيا القبض على مزارع هارب من السجن 10 سنوات لاتهامه بالمشاركة في اقتحام وحرق مركز شرطة العدوة إبان أحداث العنف التي وقعت في 13 أغسطس عام 2013 .
تلقي اللواء محمود خليل مدير امن المنيا اخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بتمكن وحدة مباحث مركز العدوة برئاسة الرائد محمد صلاح وبإشراف العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية من إلقاء القبض على س.ع 35 سنة مزارع ومقيم بقرية بني وركان التابعة لدائرة المركز هارب من حكم بالسجن المشدد 10 سنوات في القضية رقم 2014/300 والمقيدة برقم 28 لسنة 2014 والخاصة باقتحام وحرق مركز شرطة العدوة.
يذكر أن مركز العدوة تعرض لأعمال عنف وتخريب إبان الأحداث التي أعقبت فض اعتصامي رابعة والنهضة منذ عام 2013 وألقي القبض على عدد كبير من المتهمين وتم الحكم عليهم في عام 2014.
تلقي اللواء محمود خليل مدير امن المنيا اخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بتمكن وحدة مباحث مركز العدوة برئاسة الرائد محمد صلاح وبإشراف العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية من إلقاء القبض على س.ع 35 سنة مزارع ومقيم بقرية بني وركان التابعة لدائرة المركز هارب من حكم بالسجن المشدد 10 سنوات في القضية رقم 2014/300 والمقيدة برقم 28 لسنة 2014 والخاصة باقتحام وحرق مركز شرطة العدوة.
يذكر أن مركز العدوة تعرض لأعمال عنف وتخريب إبان الأحداث التي أعقبت فض اعتصامي رابعة والنهضة منذ عام 2013 وألقي القبض على عدد كبير من المتهمين وتم الحكم عليهم في عام 2014.