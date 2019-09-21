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حوادث

اليوم.. الحكم على 42 متهما في قضية اقتحام وحرق قسم شرطة العدوة

السبت 21/سبتمبر/2019 - 01:06 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
عمرو خليفة
تصدر محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد، اليوم السبت، الحكم على 42 متهمًا من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، في قضية اقتحام وحرق قسم شرطة العدوه شمال المحافظة.

يذكر أن محكمة الجنايات سبق وأن أصدرت فى شهر سبتمبر الماضي أحكامًا غيابية متفاوتة ضد المتهمين، تراوحت بين المؤبد والبراءة وعقب القاء القبض على عدد منهم، بدأت إعادة إجراءات محاكمتهم.

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