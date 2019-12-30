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منوعات

لأول مرة في تاريخه.. المغرب يستقبل 10 ملايين مسافر بنهاية 2019

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 09:23 ص
مطار محمد الخامس
مطار محمد الخامس - الدار البيضاء بالمغرب
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مـيــــــس رضــــــا
احتفت المملكة المغربية باستقبال 10 ملايين مسافر عبر مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء وذلك فى سابقة تعد الأولى فى تاريخها.

ونظم المكتب الوطني للمطارات، بمعية شركة الخطوط الملكية المغربية، حفلًا عاما بهذه المناسبة، خصّص للاحتفاء بالمسافرة رقم 10 ملايين التي تسلّمت العديد من الهدايا من لدن المؤسستين.

المسافرة رقم 10 ملايين جاءت على متن الرحلة الجوية "AT 205" لشركة الخطوط الملكية المغربية القادمة من ميامي.

واستقبل مطار محمد الخامس، خلال 11 شهرًا من سنة 2019، نحو 9.451.784 مسافرا، مقابل 8.933.847 مسافرا في الفترة نفسها من الموسم المنصرم، ما يشكل نسبة نمو قدرها 5.8 في المائة. واستحوذت القارة الأوروبية على حركة النقل الجوي للمسافرين هذه السنة (48 في المائة)، يليها الشرق الأوسط (15 في المائة)، متبوعة بإفريقيا.

وجاء الخط الجوي الرابط بين الدار البيضاء و"باريس أورلي" في صدارة حركة المسافرين خلال الموسم الحالي، متبوعا بالرحلات التي تربط العاصمة الاقتصادية بـ "باريس شارل دو كول"، ثم الخط الجوي بين البيضاء ودبي، بعده حل الخط الجوي بين الدار البيضاء وتونس في المرتبة الرابعة من حيث تنقلات المسافرين.
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