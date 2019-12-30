أسما شريف منير تواصل احتفالها بالعام الجديد ..شاهد

نشرت الإعلامية أسما شريف منير ، عبر صفحتها الشخصية على مواقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، صور جديدة لها أثناء إحتفالها بعيد رأس السنة .وعلقت أسما شريفق منير على الصور قائلًة :" كل يوم بشعر وكأنه عيد رأس السنة ".وكانت قد نشرت الإعلامية وخبيرة التجميل أسما شريف منير، عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورة جديدة لابنتها وهى تحتفل بعيد رأس السنة.وعلقت أسما شريف منير على الصورة قائلًة: "عيد الكريسماس قادم إلى المدينة".وانهالت الكثير من الإعجابات والتعليقات من معجبى أسما ما بين: "اموره شبهك ربنا يحافظ عليها" و"اللهم بارك في القمر" و"شبهك جدًا".