كيف ردت أسما شريف منير على خبر طلاقها

نشرت الإعلامية أسما شريف منير، عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورا ساخرا اعتبره البعض ردًا على شائعة انفصالها عن زوجها الفنان محمود حجازي.



وتضمن المنشور "كوميك": "لما تلاقي جوزك بيدور على حاجة وإنتوا متخانقين وانتي عارفة مكانها .. ههههههه كلنا".



وانهالت التعليقات والإعجابات من محبي الإعلامية أسما شريف منير ما بين "آه والله فعلا وببقى آخر انشكاح" و"أنا باعمل كدة، وبابقى مبسوطة جدًا".



وكانت قد مسحت الإعلامية وخبيرة المكياج أسما شريف منير، كل الصور التي تجمعها بزوجها محمود حجازي من صفحة "إنستجرام" الخاصة بها.



وثارت الكثير من التساؤلات حول علاقتهما وهل انفصلا أم هناك خلافات جعلتها تتخذ هذه الخطوة.