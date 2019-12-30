زوجان يلقيان 15 ألف جنيه إسترليني فى القمامة.. ومفاجأة في انتظارهما

واجه زوجان بريطانيان موقفًا لا يُحسدان عليه، حيث قاما بإلقاء مبلغ يُقدر بنحو 15 ألف جنيه إسترليني نقدًا بالخطأ مع القمامة وإرساله إلى مركز لإعادة التدوير بمقاطعة "سومرست" في إنجلترا، لكن لحسن الحظ، فقد تمكن الزوجان من استعادة المبلغ بفضل أمانة العاملين في المركز.



وسلط تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الضوء على تفاصيل الواقعة، موضحًا أن الزوجين كانا قد نقلا عدة صناديق من القمامة من منزل مملوك لقريب متوفى كانا يقومان بتنظيفه، إلى مركز إعادة التدوير، ولم يكن لدى أي منهما علم بشأن وجود مبلغ مالي كبير في الداخل.



وأشار التقرير إلى أن العاملين في مركز إعادة التدوير انتبهوا إلى وجود النقود داخل أحد الصناديق أثناء البحث عن سلك كهربائي.



وقرر العاملون إبلاغ الشرطة بشأن هذه الواقعة، وبالفعل تمكنت الشرطة من التوصل إلى الزوجين بعد الاستعانة بتسجيلات كاميرات المراقبة في المركز.



وأخبر الزوجان الشرطة بأنهما كانا يقومان بتنظيف منزل أحد الأقارب، وأخذا الصناديق في أعقاب ذلك إلى مركز إعادة التدوير، وأوضحا أنه كان من المعروف عن قريبهم إخفائه للنقود في أماكن غريبة بالمنزل؛ وأعيد المبلغ إلى الزوجين، وتوجهت الشرطة بالشكر إلى العاملين بمركز إعادة التدوير.