عبد الغفار يوجه بالانتهاء من البنية التحتية لجامعات الجلالة والعلمين الجديدة والملك سلمان

عقدت اللجنة العليا للمشروعات القومية اجتماعا برئاسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مساء أمس، الأحد، بحضور د.أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، ود. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود. شريف صدقي الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، ود. محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، وممثلين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك بمقر جامعة زويل بالسادس من أكتوبر.



في بداية الاجتماع، أكد الوزير على الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية للمشروعات القومية في مجال التعليم، موجهًا الشكر لكل القائمين على تنفيذ هذه المشروعات العملاقة، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم العالي شهدت خلال عام 2019 تطورًا فى مجال تنفيذ المشروعات القومية الكبرى بالتعاون مع المؤسسات والجهات المعنية بالدولة، موجهًا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود خلال الفترة القادمة.



وأشار د. عبد الغفار إلى أهمية متابعة العمل لضمان تنفيذ المشروعات المختلفة طبقًا لأعلى المواصفات الفنية.



كما وجه الوزير بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من البنية التحتية لجامعات (الجلالة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، والملك سلمان)، وذلك من أجل بدء الدراسة بها خلال العام الدراسي القادم، لافتًا إلى ضرورة التسويق الجيد لتلك المشروعات حتى يعلم المواطن المصري حجم الإنجازات التي تقوم بها الدولة على المسار التعليمي.



وخلال الاجتماع استمع د. خالد عبد الغفار إلى معدلات الإنجاز والتنفيذ في المشروعات التي تنفذها الوزارة، موجهًا بضرورة الانتهاء من جميع التجهيزات في أقرب وقت ممكن.



وناقشت اللجنة تطورات العمل فى إنشاء الجامعات الجديدة، وكذلك تطورات العمل فى الجامعات التكنولوجية.