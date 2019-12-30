تعرف على حقيقة تعديل شروط التقدم لوظائف التربية والتعليم

قال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين، إنه لا تعديل في شروط التقدم لمسابقة وظائف التربية والتعليم والتي أعلنت عنها الوزارة في أكتوبر الماضي .



وقال نائب وزير التعليم ، أننا نسير وفقًا للخطوات التي أعُلن عنها، نافيًا ما أثير حول إرسال كشوف أسماء 30 ألف معلم للمديريات التعليمية للتعاقد معهم.



وأوضح نائب وزير التعليم ، أنه لا تعديل في الإجراءات والأوراق المطلوبة للتقدم للمسابقة، وأننا ملتزمون بشروط المسابقة التي أعُلن عنها مسبقًا، مشيرًا إلى أن الوزارة سبق لها الاتفاق مع مؤسسات دولية لتدريب المعلمين وحصولهم على الشهادات المهارية المطلوبة للتقدم في المسابقة.



وأكد نائب وزير التعليم ، أن مسابقة الـ120 ألف معلم ليست "تعيين" إنما هي تعاقد مؤقت لمدة عام، يجدد على مدار 3 سنوات، مشيرًا إلى أن الـ36 ألف معلم الذين سبق لهم العمل بالوزارة سيكون لهم أولوية مُطلقة في المسابقة الجديدة.



وأشار نائب وزير التعليم ، إلى أن البوابة الإلكترونية تعد الآلية التنفيذية المعتمدة من الوزارة لإجراء التكليف الوظيفي وفق حاجة المدارس الحكومية والخاصة، التي ستكون بمثابة بنك معلومات وبوابة تواصل مباشر مع المؤهلين للعمل بمدارس الوزارة (معلمين، وإداريين، وعمال).



وأهابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوسائل الإعلام، ضرورة تحري الدقة قبل نشر الأخبار وذلك لمصلحة الطلاب والمعلمين والعملية التعليمية.