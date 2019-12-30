مخالفات وعقوبات أساتذة جامعة الأزهر في 2019‎

شهدت جامعة الأزهر في عام 2019 ، مخالفات لأعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات الجامعة ونرصد في هذا التقرير هذه المخالفات والعقوبات التي تم توقيعها عليهم.
قرارات رئيس جامعة الأزهر في 2019
في البداية، قدمت الدكتورة رقية عبد المقصود، الأستاذ المساعد بقسم الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة، عقد عمل غير صحيح لزوجها وتمكنت من الحصول على موافقة الجامعة بمنحها إجازة مرافقة الزوج، ورفعت الجامعة جزاء اللوم عنها.
أما الدكتور محمد النوبي محمد علي، الأستاذ المساعد بقسم الصحة النفسية بكلية التربية بتفهنا الأشراف، فقام بتغيير دولة السفر المصرح له من ليبيا إلى المملكة العربية السعودية كما اخلى طرفه قبل مضي ثلاث سنوات على تعيينه في وظيفة مدرس دون إذن أو تصريح من السلطة المختصة بالجامعة، ووقعت الجامعة عقوبة اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة عليه، وتم رفعها عنه.
والدكتور بدوي علي السيد زلهف، الأستاذ بقسم الحديث وعلومه بكلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية، ووقعت الجامعة عقوبة الإنذار عليه، في قيامه بالتوقيع على أسئلة بعض المواد بالرغم من وجود نجله في نفس الفرقة مما يثير شبهة تسريبها لنجله.
والدكتور جبر عز الرجال السيد، الأستاذ المتفرغ بقسم التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة، ووقعت الجامعة عقوبة اللوم عليه، بسبب إضافة 20 درجة لجميع الطالبات في مادتي الحديث ومصطلح الحديث بغير سند من القانون وبدون وجه حق كما قام بتعديل الدرجة في مادة اللغة الأوروبية من 40 إلى 42 درجة مخالفا لقواعد الرأفة.
بروتوكولات جامعة الأزهر في عام 2019
والدكتورة صفاء علي أحمد، المدرس المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج، ووقعت الجامعة جزاء خصم يوم من راتبها، بسبب انقطاعها عن العمل بدون إذن او عذر مقبول، ولكن تغاضت الجامعة عن القرار ورفعته عنها.
والدكتورة أماني عبد الظاهر أحمد سليم، بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج، ووقعت الجامعة عليها خصم يوم من راتبها، بسبب انقطاعها عن العمل بدون عذر مقبول، ولكن تغاضت الجامعة عنه ورفعته عنها.
والدكتورة فاطمة الزهراء، بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج، وتم خصم يوم من راتبها بسبب انقطاعها عن العمل بدون عذر، وتغاضت الجامعة عن القرار مرة أخرى.
والدكتورة صباح علي حسن علي، بكلية البنات الإسلامية بأسيوط، وتم توقيع عقوبة الإنذار عليها بسبب انقطاعها عن العمل، ثم تراجعت الجامعة عن القرار مرة أخرى.
والدكتورة وفاء عبد العزيز أحمد، بكلية البنات الإسلامية بأسيوط، وتم توقيع عقوبة الإنذار عليها بسبب انقطاعها عن العمل، وتم التغاضي عن القرار.
والدكتورة وفاء عبد الحميد أحمد، بكلية البنات الإسلامية بأسيوط، وتم توقيع عقوبة الإنذار عليها، بسبب انقطاعها عن العمل بدون عذر، وتم التغاضي عن القرار.
والدكتور إبراهيم حسن أحمد حسن، بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بقنا، وتم توقيع عقوبة الإنذار عليه، بسبب تقديم عقد عمل خاص بزوجته لحصوله على اجازة مرافقة الزوجة غير صحيح، وخروجه عن مقتضى الواجب الوظيفي لقيامه بالموافقة للمعيد حسن عبدالللاه بالتسجيل خارج الجامعة دون الرجوع إلى عميد الكلية في الأمور الهامة التي تتصل بالكلية ومصلحة سير العمل فيها. وتم محو الجزاء عنه
والدكتور عزت عبد العزيز عبد الرحيم، بكلية الشريعة والقانون بدمنهور، وتم توقيع عقوبة الإنذار عليه بسبب إهماله في عمله وآخرون مما نتج عنه حدوث خطأ في نتيجة الطالب محمد علي، ونقله للفرقة الثانية بمادتين والصحيح أنه راسب في أربع مواد. وتم محو الجزاء عنه
والدكتور جمال مصطفى عبدالله ناصف، بكلية اللغة العربية بإيتاي البارود، وتم توقيع عقوبة الإنذار عليه في تأخره عن الحضور إلى لجان الامتجانات بدون إذن، ولفت نظر في التخلف عن الكنترول بدون عذر في امتحان الدور الثاني، واحتساب اليوم بدون أجر. وتم محو الجزاء عنه
والدكتور مصطفى عبدالله إبراهيم طنطاوي، بكلية التربية للبنين بالقاهرة، وتوقيع عقوبة اللوم عليه في استنفاذه مدة الإعارة القانونية وقيامه باصطناع عقود عمل وإقامات ومستندات خاصة بالزوجة وتقديمها لإدارة الجامعة. وتم محو الجزاء عنه
الدكتور أسامة أحمد منصور مؤمن، بكلية أصول الدين بالقاهرة، وتم توقيع عقوبة اللوم عليه لقيامه بتقديم أوراق غير صحيحة، وتم محو الجزاء عنه.
الدكتور السيد مبروك عبد الحافظ، بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالخانكة، وتم توقيع عقوبة الإنذار عليه، بسبب الإهمال في وضع درجات مادة قاعة بحث أثول الفقه الشفوي لبعض الطالبات بالكلية، وتم رفع الجزاء عنه.
الدكتور محمود أحمد محمود، بكلية أصول الدين والدعوة بطنطا، وتم توجيه اللوم له مع تأخير العلاوة المستحقة، لمخالفته القوانين واللوائح الجامعية والأمانة العلمية.
الدكتور سيد حسني أحمد البنا، بكلية الهندسة للبنين بالقاهرة، وتم توقيع عقوبة اللوم عليه بسبب تقديم عقد مرافقة الزوجة مخالفا للحقيقة، وتم التغاضي عن العقوبة.
الدكتور حسن بدر حسن، بكلية التجارة للبنين بالقاهرة، وتم توجيه اللوم له مع تأخير العلاوة المتسحقة، والإنذار، بسبب تجاوزات حدثت في الكنترول، وتجاوزه وإساءته للجامعة بتقرير مقدم لرئيس الجامعة، وكذلك تطاوله ورفع صوته على الدكتور رفعت السيد العوضي.
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كما رفعت الجامعة العقوبة المقررة على الدكتورة شيماء جمال عبد الرحمن، بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ببني سويف، والتي كانت خصم يومين ونصف من راتبها، بسبب تغيبها عن العمل أسبوع كامل بشكل متكرر.
كما رفعت كذلك العقوبة المقررة على الدكتورة أسماء إبراهيم صديق، بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ببني سويف، والتي كانت خصم يوم ونصف من راتبها، بسبب تغيبها عن العمل.
كما رفعت العقوبة المقررة على الدكتورة كريمة أحمد علي، بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ببني سويف، وكانت عقوبتها الإنذار، بسبب عدم توقيعها على كشف الإنصراف.
كما تم رفع العقوبة المقررة على الدكتور مبروك عبد العزيز عبد السلام، بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة، وكانت عقوبتها اللوم، بسبب تقديم عقد عمل غير صحيح من أجل الحصول على اجازة لمرافقة زوجته.
وفي مجلس الجامعة الذي عقد في يونيو الماضي، تم رفع العقوبة عن 44 عضو هيئة تدريس بسبب مخالفات ارتكبوها تتعلق بالغياب وعدم التوقيع في كشوف الإنصراف وتقديم عقود عمل غير صحيحة.
وفي مجلس الجامعة في شهر مايو، تم رفع العقوبة عن كل من: الدكتورة نهال علي مصطفى أبو النجا، والدكتورة سلوى كمال محمد النبراوي، والدكتورة أحكام محمد حسين، بكلية العلوم للبنات بالقاهرة، والتي كانت خصم ثلاثة أيام من كل منهم بسبب ترك صنابير المياه مفتوحة بالمعمل حتى غرقت الكلية، وكذلك تغيبهم عن العمل بدون إذن.
قرارات رئيس جامعة الأزهر في 2019
في البداية، قدمت الدكتورة رقية عبد المقصود، الأستاذ المساعد بقسم الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة، عقد عمل غير صحيح لزوجها وتمكنت من الحصول على موافقة الجامعة بمنحها إجازة مرافقة الزوج، ورفعت الجامعة جزاء اللوم عنها.
أما الدكتور محمد النوبي محمد علي، الأستاذ المساعد بقسم الصحة النفسية بكلية التربية بتفهنا الأشراف، فقام بتغيير دولة السفر المصرح له من ليبيا إلى المملكة العربية السعودية كما اخلى طرفه قبل مضي ثلاث سنوات على تعيينه في وظيفة مدرس دون إذن أو تصريح من السلطة المختصة بالجامعة، ووقعت الجامعة عقوبة اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة عليه، وتم رفعها عنه.
والدكتور بدوي علي السيد زلهف، الأستاذ بقسم الحديث وعلومه بكلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية، ووقعت الجامعة عقوبة الإنذار عليه، في قيامه بالتوقيع على أسئلة بعض المواد بالرغم من وجود نجله في نفس الفرقة مما يثير شبهة تسريبها لنجله.
والدكتور جبر عز الرجال السيد، الأستاذ المتفرغ بقسم التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة، ووقعت الجامعة عقوبة اللوم عليه، بسبب إضافة 20 درجة لجميع الطالبات في مادتي الحديث ومصطلح الحديث بغير سند من القانون وبدون وجه حق كما قام بتعديل الدرجة في مادة اللغة الأوروبية من 40 إلى 42 درجة مخالفا لقواعد الرأفة.
بروتوكولات جامعة الأزهر في عام 2019
والدكتورة صفاء علي أحمد، المدرس المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج، ووقعت الجامعة جزاء خصم يوم من راتبها، بسبب انقطاعها عن العمل بدون إذن او عذر مقبول، ولكن تغاضت الجامعة عن القرار ورفعته عنها.
والدكتورة أماني عبد الظاهر أحمد سليم، بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج، ووقعت الجامعة عليها خصم يوم من راتبها، بسبب انقطاعها عن العمل بدون عذر مقبول، ولكن تغاضت الجامعة عنه ورفعته عنها.
والدكتورة فاطمة الزهراء، بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج، وتم خصم يوم من راتبها بسبب انقطاعها عن العمل بدون عذر، وتغاضت الجامعة عن القرار مرة أخرى.
والدكتورة صباح علي حسن علي، بكلية البنات الإسلامية بأسيوط، وتم توقيع عقوبة الإنذار عليها بسبب انقطاعها عن العمل، ثم تراجعت الجامعة عن القرار مرة أخرى.
والدكتورة وفاء عبد العزيز أحمد، بكلية البنات الإسلامية بأسيوط، وتم توقيع عقوبة الإنذار عليها بسبب انقطاعها عن العمل، وتم التغاضي عن القرار.
والدكتورة وفاء عبد الحميد أحمد، بكلية البنات الإسلامية بأسيوط، وتم توقيع عقوبة الإنذار عليها، بسبب انقطاعها عن العمل بدون عذر، وتم التغاضي عن القرار.
والدكتور إبراهيم حسن أحمد حسن، بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بقنا، وتم توقيع عقوبة الإنذار عليه، بسبب تقديم عقد عمل خاص بزوجته لحصوله على اجازة مرافقة الزوجة غير صحيح، وخروجه عن مقتضى الواجب الوظيفي لقيامه بالموافقة للمعيد حسن عبدالللاه بالتسجيل خارج الجامعة دون الرجوع إلى عميد الكلية في الأمور الهامة التي تتصل بالكلية ومصلحة سير العمل فيها. وتم محو الجزاء عنه
والدكتور عزت عبد العزيز عبد الرحيم، بكلية الشريعة والقانون بدمنهور، وتم توقيع عقوبة الإنذار عليه بسبب إهماله في عمله وآخرون مما نتج عنه حدوث خطأ في نتيجة الطالب محمد علي، ونقله للفرقة الثانية بمادتين والصحيح أنه راسب في أربع مواد. وتم محو الجزاء عنه
والدكتور جمال مصطفى عبدالله ناصف، بكلية اللغة العربية بإيتاي البارود، وتم توقيع عقوبة الإنذار عليه في تأخره عن الحضور إلى لجان الامتجانات بدون إذن، ولفت نظر في التخلف عن الكنترول بدون عذر في امتحان الدور الثاني، واحتساب اليوم بدون أجر. وتم محو الجزاء عنه
والدكتور مصطفى عبدالله إبراهيم طنطاوي، بكلية التربية للبنين بالقاهرة، وتوقيع عقوبة اللوم عليه في استنفاذه مدة الإعارة القانونية وقيامه باصطناع عقود عمل وإقامات ومستندات خاصة بالزوجة وتقديمها لإدارة الجامعة. وتم محو الجزاء عنه
الدكتور أسامة أحمد منصور مؤمن، بكلية أصول الدين بالقاهرة، وتم توقيع عقوبة اللوم عليه لقيامه بتقديم أوراق غير صحيحة، وتم محو الجزاء عنه.
الدكتور السيد مبروك عبد الحافظ، بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالخانكة، وتم توقيع عقوبة الإنذار عليه، بسبب الإهمال في وضع درجات مادة قاعة بحث أثول الفقه الشفوي لبعض الطالبات بالكلية، وتم رفع الجزاء عنه.
الدكتور محمود أحمد محمود، بكلية أصول الدين والدعوة بطنطا، وتم توجيه اللوم له مع تأخير العلاوة المستحقة، لمخالفته القوانين واللوائح الجامعية والأمانة العلمية.
الدكتور سيد حسني أحمد البنا، بكلية الهندسة للبنين بالقاهرة، وتم توقيع عقوبة اللوم عليه بسبب تقديم عقد مرافقة الزوجة مخالفا للحقيقة، وتم التغاضي عن العقوبة.
الدكتور حسن بدر حسن، بكلية التجارة للبنين بالقاهرة، وتم توجيه اللوم له مع تأخير العلاوة المتسحقة، والإنذار، بسبب تجاوزات حدثت في الكنترول، وتجاوزه وإساءته للجامعة بتقرير مقدم لرئيس الجامعة، وكذلك تطاوله ورفع صوته على الدكتور رفعت السيد العوضي.
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كما رفعت الجامعة العقوبة المقررة على الدكتورة شيماء جمال عبد الرحمن، بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ببني سويف، والتي كانت خصم يومين ونصف من راتبها، بسبب تغيبها عن العمل أسبوع كامل بشكل متكرر.
كما رفعت كذلك العقوبة المقررة على الدكتورة أسماء إبراهيم صديق، بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ببني سويف، والتي كانت خصم يوم ونصف من راتبها، بسبب تغيبها عن العمل.
كما رفعت العقوبة المقررة على الدكتورة كريمة أحمد علي، بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ببني سويف، وكانت عقوبتها الإنذار، بسبب عدم توقيعها على كشف الإنصراف.
كما تم رفع العقوبة المقررة على الدكتور مبروك عبد العزيز عبد السلام، بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة، وكانت عقوبتها اللوم، بسبب تقديم عقد عمل غير صحيح من أجل الحصول على اجازة لمرافقة زوجته.
وفي مجلس الجامعة الذي عقد في يونيو الماضي، تم رفع العقوبة عن 44 عضو هيئة تدريس بسبب مخالفات ارتكبوها تتعلق بالغياب وعدم التوقيع في كشوف الإنصراف وتقديم عقود عمل غير صحيحة.
وفي مجلس الجامعة في شهر مايو، تم رفع العقوبة عن كل من: الدكتورة نهال علي مصطفى أبو النجا، والدكتورة سلوى كمال محمد النبراوي، والدكتورة أحكام محمد حسين، بكلية العلوم للبنات بالقاهرة، والتي كانت خصم ثلاثة أيام من كل منهم بسبب ترك صنابير المياه مفتوحة بالمعمل حتى غرقت الكلية، وكذلك تغيبهم عن العمل بدون إذن.