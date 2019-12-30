سيدات سلة الأهلي يواجه المعادي في دوري السوبر اليوم

يواجه الفريق الأول لسيدات كرة السلة بالنادي الأهلي ، اليوم الاثنين، فريق المعادي، ضمن منافسات دوري السوبر.



وتقام المباراة في السادسة مساء اليوم على صالة النادي الأهلي بمقر الجزيرة.



ويسعى خلالها الفريق، تحت قيادة المدرب علي هاشم، إلى الظهور بشكل جيد ومواصلة العروض القوية خلال الموسم الحالي.



وكان الأهلي قد تُوِّج بلقب دوري المرتبط، بعد الفوز على فريق الجزيرة بنتيجة 82-60 في نهائي البطولة.