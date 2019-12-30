AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سيدات سلة الأهلي يواجه المعادي في دوري السوبر اليوم

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 11:47 ص
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
يواجه الفريق الأول لسيدات كرة السلة بالنادي الأهلي ، اليوم الاثنين، فريق المعادي، ضمن منافسات دوري السوبر.

وتقام المباراة في السادسة مساء اليوم على صالة النادي الأهلي بمقر الجزيرة.

ويسعى خلالها الفريق، تحت قيادة المدرب علي هاشم، إلى الظهور بشكل جيد ومواصلة العروض القوية خلال الموسم الحالي.

وكان الأهلي قد تُوِّج بلقب دوري المرتبط، بعد الفوز على فريق الجزيرة بنتيجة 82-60 في نهائي البطولة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رجال السلة بالأهلي يواجه طلائع الجيش في دوري المرتبط اليوم

فريق أهلي 18 سنة يواجه طلائع الجيش في مرتبط السلة

معسكر مغلق لسيدات السلة بالأهلي استعدادا لسبورتنج

سيدات السلة بالأهلي يلتقي سبورتنج في دوري المرتبط اليوم

سيدات يد الأهلي يواجه الشمس في نهائي بطولة منطقة القاهرة

سيدات السلة بالأهلي يواجه الجزيرة اليوم في ذهاب نهائي دوري المرتبط

ترشيحاتنا

بسبب صورة عارية| لينا الفيشاوي تواصل تصدر جوجل

برنامج تأهيلي لأجايي في الأهلي

أبرزها منع الحامل من العمل.. 10 قرارات تسري على السعوديين من يناير 2020

تفاصيل حكم الإعدام على منفذ الهجوم الإرهابي على الفرقة الاستعراضية بالرياض

بحضور الرئيس السيسي .. الأزهر يعقد مؤتمرا عالميا لتجديد الفكر الديني .. 28 يناير

اتحاد الكرة يستقر على موعد مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك .. تعرف عليه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هترجع الفلوس لو اطلقت.. رسالة عروس لمصور حفل زفافها تشعل مواقع التواصل

تتحدى البرد.. سالي عبد السلام بإطلالة شتوية أنيقة

زوجان يلقيان 15 ألف جنيه إسترليني فى القمامة.. ومفاجأة في انتظارهما