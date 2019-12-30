أنقذت هوجان من الانتحار.. ما لا تعرفه عن الملاكمة ليلى محمد علي كلاي



وأضافت، أنها اتصلت بهوجان، الذي كان يعاني من اكتئاب، من خلال برنامج كانا يقومان بتقديمه، موضحة أنها عبرت عن انزعاجها كثيرا لحالة الاكتئاب التي كان عليها هوجان بسبب الطلاق وابتعاده عن عائلته.



كما ذكرت أنها قدمت له نصيحة بأن يبحث عن صديق أو شخص يثق به ويقوم بالحديث معه لكي يخرج من تلك الحالة التي هو عليها.



والجدير بالذكر أن ليلى كشفت أنها علمت من المقربين لهوجان أنه كان يفكر بالفعل في الانتحار قبل دقائق من اتصالها به، وأنه ألغى تلك الفكرة بعد نصيحة ليلى له، ولكنها أكدت أنها لم تكن تعلم على الإطلاق أن هوجان كان يفكر في الانتحار قبل أن تتصل به.





يوافق اليوم 30 ديسمبر ذكرى ميلاد الملاكمة ليلى محمد علي كلاي، ابنة الملاكم الشهير محمد علي كلاي، من زوجته الثالثة فيرونيكا بورش، وهي ملاكمة أمريكية ولدت عام 1977، وتعد الأكثر شهرة بين أبناء محمد علي.تعلقت ليلى بوالدها محمد علي، وكثيرا ما تتحدث عنه في مناسبات عدة، ضاربة به المثل في كل شيء، وعن ذلك تقول ليلى " أعظم موهبة كان يتمتع بها والدها هي القدرة على العطاء، "الأمر لا يتعلق بكمية الأموال التي لديك، بل بالتفكير في كيف يمكننا جعل هذا العالم مكانا أفضل".سارت ليلى على خطى والدها، فأصبحت بطلة ملاكمة من العيار الثقيل، وحققت نجاحا كبيرا في حلبة الملاكمة كبطلة عالمية لم تهزم في 4 مباريات.مثل والدها، احترفت ليلى العمل الخيري، ففي جولاتها الخيرية ومشاركاتها في الأعمال التطوعية غالبا ما تصطحب ليلى معها عائلتها المكونة من ابنها كيرتيس جونيور وابنتها سيدني وزوجها النجم السابق، كيرتيس كونواي، وهي تشجعهم على التفكير في العطاء والتبرع بجزء من الملابس والألعاب التي لديهم.أنقذت هوجان من الانتحاروفي حديثها لوسائل الإعلام كشفت النجمة ليلى كلاي، أنها أنقذت نجم المصارعة الحرة هالك هوجان من الانتحار دون أن تدري.