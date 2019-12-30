تنبؤات 2020 : هزيمة ترامب في الانتخابات.. ونجاح ساحق لفريق إنجلترا



وأشار إلى أنه: "بالطبع، الناس يتظاهرون طوال الوقت، لكنني أرى حركة احتجاج عالمية ضخمة".



في نهاية عام 2018، توقع نيكولاس حدوث زلازل في الصين وكوبا، واحتجاجا بسيارة الأجرة الجماعية في لندن وفضيحة شملت شخصية عامة تدعى جاستن".



وبالفعل صدقت توقعات نيكولاس حيث تورط جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي في فضيحة بعد ظهور صورة قديمة له متنكرا في شكل رجل أسود في حفلة مدرسية أُقيمت في عام 2001، وهو أثار ضجة وانتقادات واسعة النطاق ضده.

مثل كل نهاية عام، تخرج تنبؤات العام الجديد من العرافين المشهورين، على الرغم من وفاة بعضهم مثل بابا فانجا ونوسترداموس.ونقل موقع "مترو" البريطاني عن العراف نيكولاس أوجولا – 34 عاما- قوله إن العام الجديد سوف يشهد هزيمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، وأن تصبح باريس وريثة مؤسس سلسلة فنادق هيلتون العالمية "حاملا".وأشار أوجولا إلى أن فريق إنجلترا سوف يشهد تفوقا في كرة القدم، وأن النجمة الأمريكية جينفر أنستون سوف تبدأ علاقة عاطفية جديدة.كما توقع أنه لن تكون هناك أخبار جيدة بالنسبة للمملكة المتحدة، حيث أشار إلى أن الطقس السيئ والرياح العنيفة سوف يضربانها على مدار العام.كما توقع وفاة مغنية بوب شابة، في الوقت الذي يلتهم فيه حريق ضخم مستشفى بريطانيا.وقال نيكولاس: "لقد رأيت الكثير من رؤى الاحتجاجات، الناس يخرجون إلى الشوارع، ليس كثيرا هنا، ولكن في جميع أنحاء العالم".