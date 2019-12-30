برلمانية: 50% من حالات الطلاق تحدث في أول سنة زواج ..فيديو

قالت النائبة منال ماهر عضو مجلس النواب، إن هناك بعض الأصوات داخل البرلمان تنادى إلى خفض سن الزواج للفتيات.





وأضافت منال ماهر، خلال حوارها التلفزيوني فى برنامج "حديث المساء" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أنه لم يكن هناك نقاش داخل مجلس النواب لخفض سن زواج الفتيات نهائيا.





وتابعت البرلمانية منال ماهر، أن البرلمان يجرم خفض سن الزواج للفتيات وأنه لن يكون هناك قانون لذلك، موضحة أن الزواج مسؤولية يترتب عليها واجبات كثيرة ولا يمكن اختزال ذلك أبدا.



