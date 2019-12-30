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مرأة

لمربي الكلاب.. هذا ما تعنيه نظرته إليك لفترات طويلة

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 10:32 م
تربية الكلاب في المنزل
تربية الكلاب في المنزل
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آية التيجي
كشفت دراسة أجريت مؤخرا من قبل باحثين بريطانيين، أن الكلاب الأليفة يمكنها أن تتحدث إلى أصحابهم عبر العينين، وذلك لكي يخبرونهم بأنهم جائعون أو يريدون المزيد من الاهتمام.

وأضاف الباحثون المشرفون على الدراسة، أن ما يقرب من ثلثي الأشخاص الذين يقومون بتربية الكلاب، وجدوا أن حيواناتهم الأليفة تستخدم نظرة للتعبير عن احتياجاتهم ولا يستخدمون النباح، أو الأنين، وذلك بنسبة 58 في المائة.

ووجدت الدراسة، أن الكلاب تستخدم عادة ما تستخدم أعينهم في التعبير عما يريدون، وايضا في كثير من الأحيان يستخدمون نظرة طويلة لأصحابهم في التعبير عن قلقهم على سلامة الأسرة، وذلك قبل أن تلجأ إلى تحريك ساقيها أو تنبح لإيصال رسالتها بشكل اوضح.

وأكد الباحثون، أنه في حال نظر حيوانك الأليف لك لفترة طويلة فهو يحتاج منك إلى النظر إليه لتعرف ما يحتاجه، ويمكن أن تكون نظرته لك لأنه يريدون منك المزيد من الاهتمام، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكشفت العديد من الأبحاث السابقة، أن معظم الكلاب تستخدم قوة النظرة والمعروفة بنظرة الأطفال كوسيلة أكبر من النباح والأنين لكي تجعل أصاحبهم يفهمون ما يريدونه منهم، حيث إن الكلاب بالأخص تتمتع بذكاء كبير.
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