نشاط نقيب المحامين خلال يومين.. تفقد مبنى النقابة الجديد وتواصل مع وزير الإسكان لحل أزمة 7 محامين مفصولين.. يوافق على تأسيس أسرتين جدد للمحامين ولجنة للدفاع

نشاط نقيب المحامين خلال يومين:

تفقد أعمال البناء بمبنى المحامين الجديد يعتمد لجنة الدفاع عن محامي الغربية ويوجه بـ بدء أعمال تطوير غرف وأندية محامي طنطا









شهدت نقابة المحامين خلال اليومين الماضيين عددًا من الأحداث، كما أصدر سامح عاشور نقيب المحامين، عددا من القرارات نستعرضها فى التقرير التالى:





تأسيس أسرتين جدد للمحامين ولجنة للدفاع عن محامى الغربية





تقدم عدد من شباب المحامين، أمس ، بطلب لسامح عاشور نقيب المحامين، لتأسيس أسرة رسالة محامين العاشر، وذلك خلال لقائهم به.





واعتمد “عاشور”، الأسرة التي تهدف إلى إعانة شباب المحامين في أي مشكلة أمام النيابات أو داخل أقسام الشرطة تحت إشراف ورعاية النقابة العامة.





وذكر شباب المحامين خلال الطلب المقدم للنقيب العام، أن أهدافهم تتمثل في أن يكونوا همزة وصل بين المحامين والنقابة العامة لإزالة أي عقبة تواجه المحامين في أثناء سير العمل، وإنشاء مكتبة قانونية بنقابة العاشر من رمضان بإشراف النقابة العامة.





كما تقدم عدد من شباب المحامين، لتأسيس أسرة فرسان المحاماة، وذلك خلال لقائهم به في حضور إسماعيل طه عضو مجلس النقابة العامة، ومحمد العريبي أمين صندوق فرعية حلوان.





واعتمد “عاشور”، الأسرة التي تهدف إلى العمل على خلق رأي عام داخل النقابة للوقوف على مشاكل المحامين والسعي لتقديم أفضل الحلول لها، وتواصل الأجيال بين الشباب وأساتذتهم من شيوخ المحامين.





وذكر شباب المحامين خلال الطلب المقدم للنقيب العام، أن المرحلة التي تمر بها مهنة المحاماة العظيمة دقيقة للغاية يبنى عليها مستقبل أجيال من المحامين، الذين يحلمون بمستقبل مشرق للمحاماة في ظل نقابة قوية بقيادتها ومجالسها وجمعيتها العمومية.





والتقى سامح عاشور نقيب المحامين، أيضًا، بعدد من شباب المحامين أعضاء جروب "إغاثة محامي".





واعتمد “عاشور”، خلال اللقاء، تشكيل لجنة الدفاع عن محامي الغربية والمكون من أعضاء الجروب بالمحافظة.





وتتضمن أهداف جروب إغاثة محامي، الوقوف بجانب المحامين في أزماتهم في المحاكم أو أقسام الشرطة، ويكون همزة وصل بين المحامين والنقابة العامة والفرعيات للتحرك السريع وإنهاء أي أزمة في مهدها.





قال محمد المهدي، إن على كل محام أن يقف بجانب زميله المحامي، مشيرا إلى أن اللجنة حملت على عاتقها واجب الدفاع عن المحامين، للوقوف بجانب مهنة المحاماة التي تمثل حصن المجتمع، مؤكدا أن النقابة دائما كانت العون والسند لكل محام بقيادة النقيب العام سامح عاشور .





الموافقة على عدد من الخدمات الجديدة





التقى سامح عاشور، نقيب المحامين، أمس الأحد، عددا من محامي شبرا الخيمة، لبحث خدمات جديدة لمحامي الفرعية.

ووافق “عاشور” على الطلبات المقدمة من إمام الصديق، أمين عام نقابة جنوب القليوبية، بتجديد غرف المحامين بمحكمة شبرا الخيمة الابتدائية لتكون بالشكل اللائق، وتركيب 8 شاشات إلكترونية لعرض رول الجلسات، على أن يكون ذلك بالتنسيق مع النقابة الفرعية.

كما أحال نقيب المحامين الطلب الخاص بالتعاقد مع 3 مستشفيات لخدمة محامي شبرا إلى إدارة العلاج.

حضر اللقاء حسين الجمال، وأدهم العشماوي، عضوي مجلس النقابة العامة.





كما وافق سامح عاشور، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، على الطلب المقدم من ماهر رشوان نقيب محامي سوهاج بشأن تجديد شامل لكافة استراحات النقابة الفرعية بسوهاج.





وأوضح ماهر رشوان، انه سيتم تجديد استراحات جزئيات مراكز البلينا، وجرجا، والمنشاه، وسوهاج، وطما، وطهطا، ودار السلام، كما سيتم تجديد استراحات المحاميات بمراكز المنشاة، وطما، وطهطا، وأخميم بناء علي طلب المحاميات، فضلا عن انشاء استراحة جديدة للمحاميات بمركز دار السلام.





وأكد نقيب الفرعية، أن النقيب العام صرف الموارد المالية لهذه الأعمال، على أن يبدأ التنفيذ فيها تباعا، لافتا إلى أنه تم تجديد استراحتي مركز اخميم وبندر سوهاج على أكمل وجه وبالشكل اللائق بالسادة المحامين، وجاري تشكيل لجنة لحصر احتياجات الاستراحات بمركزي جهينة، وساقلته.





حل أزمة 7 محامين مفصولين





كما التقى سامح عاشور نقيب المحامين، أمس، بالمحامين السبعة المفصولين من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء ومقرها قنطرة شرق الإسماعيلية.





وتقدم المحامون بمذكرة للنقيب العام بتفاصيل الأزمة لرفعها للدكتور عصام الجزار وزير الإسكان، حيث تظلموا من قرار إنهاء خدمتهم رقم ٤١٤ لسنة ٢٠١٩، والصادر من رئيس مجلس إدارة الشركة.





وأوضح المحامون في مذكرتهم أن القرار صادر دون وجه حق أو سند قانوني، ومخالف للقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣، مشيرين إلى أن الأخطاء التي فصلوا بسببها منظورة أمام المحكمة التأديبية بالإسماعيلية تحت رقم ٥٦٨ لسنة ٢٤ ق، ومحدد لها جلسة ١٢ يناير المقبل.





وخلال اللقاء تواصل “عاشور” هاتفيا مع وزير الإسكان، وأرسل له مذكرة المحامين، ومن جهته وعد “الجزار” ببحث الموضوع وحل المشكلة في أقرب وقت.





تفقد مبنى المحامين الجديد والتوجيه بـ بدء أعمال تطوير غرف وأندية محامي طنطا





كما تفقد سامح عاشور نقيب المحامين، اليوم الاثنين، أعمال بناء مبنى النقابة الجديد بشارع رمسيس، رفقه عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة.

واستمع “عاشور”، خلال الجولة لشرح تفصيلي من المهندس المختص لخطة تشطيب المبنى، مشددا على ضرورة إنهاء المرحلة الأولى منه خلال أقرب وقت ممكن، لنقل الموظفين إليه، لبدء تطوير مبنى النقابة التاريخي.





وطلب “عاشور”، جدول زمني يتضمن كافة تفاصيل العمل بالمبنيين وموعد الانتهاء منها، على أن يسلم له خلال أسبوع على الأكثر.