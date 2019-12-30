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لتدخل ضيفتها الحمام | لميس الحديدي تخرج لفاصل سريع على الهواء

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 10:37 م
لميس الحديدي
لميس الحديدي
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عبد الخالق صلاح
قالت الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، إنها خرجت من عام 2019 بزيادة 10 كيلوجرامات في منطقة الأرداف، معلنة أن أفضل مكان زارته كان قبر حماتها. 

وسخرت "فاهيتا"، خلال برنامج «القاهرة الآن» المذاع على فضائية «الحدث»، الذي تقدمه الإعلامية «لميس الحديدي»، من انتقال اللاعب محمود كهربا إلى النادي الأهلي، مرددة «أحسن فيلم فيلم الهروب بطولة محمود كهربا اللي منور الدنيا».

ونشرت "الحديدي"، صورة مع لزوجها عمرو أديب خلال رحلة لهما في إيطاليا، وقابلت أثناءها فاهيتا بوابل من السخرية لتصويرهما بجوار عمود إنارة أكثر من مرة. 

ثم خرجت لميس الحديدي لفاصل سريع على الهواء للدخول فاهيتا إلى الحمام.
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