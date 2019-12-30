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أخبار البلد

مجلس نقابة الصحفيين يحتفل بتولي حسين الزناتي رئاسة تحرير مجلة علاء الدين

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 10:57 م
مجلس نقابة الصحفيين
مجلس نقابة الصحفيين يحتفل مع حسين الزناتى
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عبدالوكيل ابوالقاسم
احتفل مجلس نقابة الصحفيين قبل اجتماعه اليوم الإثنين، بعضو المجلس حسين الزناتى بتوليه رئاسة تحرير مجلة علاء الدين بمؤسسة الأهرام.

وقام أعضاء المجلس مجتمعا ونقيبه ضياء رشوان بتقطيع تورتة الاحتفال معربين عن سعادتهم بتولى الزناتى رئاسة تحرير.

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة أصدرت قرارا بتعيين الزميل حسين الزناتى نائب رئيس تحرير الأهرام رئيسًا لتحرير مجلة علاء الدين خلفًا للزميلة ليلى الراعى. 

ويعد حسين الزناتى أحد مؤسسى المجلة من أعدادها التجريبية، عام ١٩٩٣ وعمل بها لمدة ٩ سنوات قبل انتقاله إلى الأهرام اليومي حتى أصبح نائبًا لرئيس تحريرها وعضوًا بمجلس نقابة الصحفيين.

مجلس نقابة الصحفيين يحتفل بتولي حسين الزناتي رئاسة تحرير مجلة علاء الدين
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