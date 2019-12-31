التنمية المحلية: تفويض المحافظين بإصدار التراخيص للوحدات النهرية غير الآلية والثابتة

عقد وزيرا النقل المهندس كامل الوزير، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعا موسعا بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية واللواء مجدي أنور رئيس الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، وسكرتير عام محافظ القاهرة لمناقشة الإجراءات والآليات الخاصة بعدد من المشروعات الخدمية المهمة.



بدأ اللقاء بمناقشة تنظيم ووضع آلية لإدارة مواقف السيارات أسفل الطريق الدائري، حيث أكد وزير النقل أهمية الطريق الدائري كشريان مروري مهم يخدم سكان محافظات القاهرة الكبرى والقادمين من محافظات الوجهين البحري والقبلي، وهو ما يتطلب التنسيق السريع بين جميع الأطراف المعنية لتنفيذ هذا التنظيم خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على المشروع المتكامل لصيانة وتوسيع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول 100 كم، وخاصةً الوصلات المزدحمة به والتركيز على التقاطعات العرضية مع المحاور الأخرى، وكذلك تحديث وتطوير جميع مشتملاته المرورية من الكباري والأنفاق وشبكات الإنارة واللوحات الإرشادية ومناطق الخدمات والنظافة ومواقف المواصلات العامة على امتداد الطريق.



من جانبه أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الوزارة والمحافظات المعنية بالطريق الدائري ستقدم كل أوجه التعاون فيما يتعلق بتنظيم مواقف السيارات أسفل هذا الشريان المروري الهام بما يسهل من تنقل المواطنين.



كما تم خلال الاجتماع مناقشة آليات تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن رفع كفاءة الطرق الهامة داخل المحافظات، حيث تم التأكيد على تولي الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري مسئولية متابعة إجراءات التعاقد والإشراف على تنفيذ الطرق التي تنفذها المحافظات والمدرجة ضمن موازنتها لضمان تحقيق الجودة المطلوبة للأعمال المنفذة وفقًا للمواصفات القياسية لهيئة الطرق والكبارى.



وفيما يتعلق بالتعديلات الخاصة بقانون الملاحة الداخلية، فقد تم التأكيد على أهمية الطلب المقدم من رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والخاص باتخاذ جميع الآليات والتدابير الخاصة بشأن تحقيق السلامة لمستخدمي الوحدات النهرية، وأن الهيئة العامة للنقل النهري ستقوم بإصدار التراخيص للوحدات الآلية وسيتم تفويض المحافظين بإصدار التراخيص للوحدات الغير آلية والثابتة على أن تقوم هيئة النقل النهري بوضع بوضع الأسس لإصدار التراخيص والمعاينات التي تنظم إجراءات الملاحة، بالإضافة إلى التأكيد على قيام المعهد الإقليمي للنقل النهري التابع لهيئة النقل النهري بعقد دورات تدريبية للعاملين في الإدارات الملاحية بالمحافظات عن استخراج التراخيص.



بعدها استعرض وزير النقل التنسيق مع محافظة الجيزة لإصدار التصاريح المطلوبة من المحافظة بشأن المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق (6 أكتوبر – الملك الصالح) وكذلك التنسيق مع محافظة القاهرة لإصدار التصاريح اللازمة لنادي السكة الحديد والشركة المنفذة لأعمال تطوير بوابات وأسوار النادي بالعمل بالشوارع المحيطة بالنادي وفقا للدراسة المقدمة من وزارة النقل والتي صدق عليها رئيس الجمهورية.