AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

مؤشر البحث العلمي: التعاون مع 85 عالما مصريا مغتربا عبر برنامج جسور

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 11:11 ص
اكاديمية البحث العلمي
اكاديمية البحث العلمي
Advertisements
نهلة الشربيني
كشف مؤشر البحث العلمى لشهر ديسمبر أن 85 عالما مصريا مغتربا تم التعاون معهم من خلال برنامج "جسور التنمية" بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا منذ عام 2015 حتى الآن، ويسمح برنامج "جسور التنمية" للمؤسسات البحثية في مصر بالاستفادة من خبرات المغتربين المصريين.

كما يسمح للخبراء المصريين بالخارج برؤية التحديات والمتطلبات الخاصة بعملية التنمية على المستوى المحلي، وقد تم حتى الآن 91 مشروعا بحثيا مشتركا بقيمة 69 مليون جنيه.

مؤشر البحث العلمى الشهري: هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا يصدره المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا شهريًا.

ويهدف برنامج جسور التنمية نحو استثمار الكفاءات العلمية والتكنولوجيا للعلماء والخبراء المصريين بالخارج لمواجة التحديات التنموية في مصر، وجذب المغتربين المصريين وربطهم بالوطن.

وتعتبر مبادرة "جسور التنمية" أحد برامج أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وهي مبنية على الخبرات المتراكمة لبرامج مختلفة، مثل برنامج توكتن "نقل المعرفة من خلال المغتربين". فقد بدأ برنامج توكتن عام 1980، كما تم تمويله من جانب الـ UNDP، شراكة مع الحكومة المصرية فيما بين 1992-1994 ثم مول البرنامج بالكامل من جانب الحكومة المصرية منذ عام 1995م.

وبرنامج "جسور التنمية" بمثابة برنامج متعدد الأهداف والأغراض؛ حيث يسمح للمؤسسات البحثية في مصر بالاستفادة من خبرات المغتربين المصريين، كما يسمح للخبراء المصريين بالخارج برؤية التحديات والمتطلبات الخاصة بعملية التنمية على المستوى المحلي، فكل من المؤسسات البحثية المصرية والخبراء المصريين بالخارج يستطع التقدم وإنشاء ائتلاف خاص بحل مشكلة راهنة.

كشف مؤشر البحث العلمى لشهر ديسمبر ان 85 عالم مصرى مغترب تم التعاون معهم من خلال برنامج "جسور التنمية" بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا منذ عام 2015 حتى الآن، ويسمح برنامج "جسور التنمية" للمؤسسات البحثية في مصر بالإستفادة من خبرات المغتربين المصريين.

كما يسمح للخبراء المصريين بالخارج برؤية التحديات والمتطلبات الخاصة بعملية التنمية على المستوى المحلي، وقد تم حتى الآن 91 مشروع بحثى مشترك بقيمة 69 مليون جنية.

مؤشر البحث العلمى الشهري: هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا يصدره المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا شهريًا.


ويهدف برنامج جسور التنمية نحو استثمار الكفاءات العلمية والتكنولوجيا للعلماء والخبراء المصريين بالخارج لمواجة التحديات التنموية في مصر، وجذب المغتربين المصريين وربطهم بالوطن.


وتعتبر مبادرة "جسور التنمية" أحد برامج أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وهي مبنية على الخبرات المتراكمة لبرامج مختلفة، مثل برنامج توكتن "نقل المعرفة من خلال المغتربين". فقد بدأ برنامج توكتن عام 1980، كما تم تمويله من جانب ال UNDP، شراكة مع الحكومة المصرية فيما بين 1992-1994ثم مول البرنامج بالكامل من جانب الحكومة المصرية منذ عام 1995م.

وبرنامج "جسور التنمية" بمثابة برنامج متعدد الأهداف والأغراض؛ حيث يسمح للمؤسسات البحثية في مصر بالاستفادة من خبرات المغتربين المصريين، كما يسمح للخبراء المصريين بالخارج برؤية التحديات والمتطلبات الخاصة بعملية التنمية على المستوى المحلي، فكل من المؤسسات البحثية المصرية والخبراء المصريين بالخارج يستطع التقدم وانشاء ائتلاف خاص بحل مشكلة راهنة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البحث العلمي تدعو الباحثين المصريين من الداخل والخارج للتقدم في برنامج جسور التنمية

تعرف على تفاصيل الدعوة الاستثنائية في برنامج جسور التنمية التابع لأكاديمية البحث العلمي

البحث العلمي تعقد الاجتماع الأول لتنفيذ الدراسة الطولية للشيخوخة

برنامج لمساعدة المؤسسات البحثية في مصر والاستفادة من خبرات المصريين بالخارج‎

ترشيحاتنا

بعد أزمة جوجل.. بدرية طلبة مطلوبة في السعودية (القصة الكاملة)

أقوى دعاء مستجاب للحبيب.. ردديه مع نهاية العام

أسعار الخضروات والفاكهة في مصر اليوم الثلاثاء 31 -12- 2019

تصرف مزعج من مسافرة على متن طائرة يثير الجدل على مواقع التواصل.. شاهد

أنا ما يتقاليش اخرسي.. شيرين ترد على منتقديها في حفلة الرياض.. فيديو

النيابة الإدارية تحيل 3 أطباء للمحاكمة التأديبية لتسببهم فى وفاة مواطن بمستشفى بلبيس

AdvertisementS

أزمة لينا الفيشاوي مع والدها تتواصل بعد الصورة العارية.. ورد فعل غير متوقع من الأب والابنة

تهديد بالانتحار ولجوء للقضاء .. حمو بيكا يفتح النار على نقابة الموسيقيين "فيديو"

لا يعرفها الكثير.. 4 ركعات في آخر السنة تكفر ذنوبك وتفتح أبواب الرزق

بملابس كاجوال .. زوجة مصطفى فهمي تستعرض رشاقتها من أسوان

بيان شديد اللهجة من السعودية بعد قصف مليشيات إيران لقواعد أمريكية في العراق

هل تتراجع أسعار البنزين والكهرباء والغاز فى يناير 2020؟.. البرلمان يجيب

بعد أزمة جوجل.. بدرية طلبة مطلوبة في السعودية (القصة الكاملة)

غضب في الأردن بسبب فيديو لشاب يمارس الرذيلة في الطريق العام

أخبار الرياضة ليلا.. تصريحات نارية لرئيس الزمالك عن الخطيب وعبد الله السعيد .. قرارات مجلس الأهلي تصدر بشأن المصابين والألعاب الأخرى

في عيد ميلادها | 8 رجال في حياة أم كلثوم 2 منهم تزوجاها عرفيا وصوريا

في ذكرى رحيل أم الدكاترة| كفاح ومآس إحسان القلعاوي.. ترملت على بناتها وهزمها السرطان

5 بيوت لا تدخلها الملائكة.. لهذه الأسباب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصرف مزعج من مسافرة على متن طائرة يثير الجدل على مواقع التواصل.. شاهد

شاهد.. موديل سعودية تتصدر غلاف مجلة أمريكية شهيرة

هيونداي تطرح توسان hyundai tucson الجديدة بتصميم خيالي .. صور