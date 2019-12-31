مؤشر البحث العلمي: التعاون مع 85 عالما مصريا مغتربا عبر برنامج جسور

كشف مؤشر البحث العلمى لشهر ديسمبر أن 85 عالما مصريا مغتربا تم التعاون معهم من خلال برنامج "جسور التنمية" بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا منذ عام 2015 حتى الآن، ويسمح برنامج "جسور التنمية" للمؤسسات البحثية في مصر بالاستفادة من خبرات المغتربين المصريين.



كما يسمح للخبراء المصريين بالخارج برؤية التحديات والمتطلبات الخاصة بعملية التنمية على المستوى المحلي، وقد تم حتى الآن 91 مشروعا بحثيا مشتركا بقيمة 69 مليون جنيه.



مؤشر البحث العلمى الشهري: هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا يصدره المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا شهريًا.



ويهدف برنامج جسور التنمية نحو استثمار الكفاءات العلمية والتكنولوجيا للعلماء والخبراء المصريين بالخارج لمواجة التحديات التنموية في مصر، وجذب المغتربين المصريين وربطهم بالوطن.



وتعتبر مبادرة "جسور التنمية" أحد برامج أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وهي مبنية على الخبرات المتراكمة لبرامج مختلفة، مثل برنامج توكتن "نقل المعرفة من خلال المغتربين". فقد بدأ برنامج توكتن عام 1980، كما تم تمويله من جانب الـ UNDP، شراكة مع الحكومة المصرية فيما بين 1992-1994 ثم مول البرنامج بالكامل من جانب الحكومة المصرية منذ عام 1995م.



وبرنامج "جسور التنمية" بمثابة برنامج متعدد الأهداف والأغراض؛ حيث يسمح للمؤسسات البحثية في مصر بالاستفادة من خبرات المغتربين المصريين، كما يسمح للخبراء المصريين بالخارج برؤية التحديات والمتطلبات الخاصة بعملية التنمية على المستوى المحلي، فكل من المؤسسات البحثية المصرية والخبراء المصريين بالخارج يستطع التقدم وإنشاء ائتلاف خاص بحل مشكلة راهنة.



